Kinas premierminister, Li Keqiang, bebuder på folkekongres ny kurs, som får Taiwan til at opgive uafhængighed.

Taiwans regering rettede fredag en indtrængende opfordring til Kina om at indlede en fase med "godartede" bilaterale relationer, så uoverensstemmelser gradvist kan løses gennem kommunikation. Det skriver Reuters.

Opfordringen kommer, efter at Kinas premierminister, Li Keqiang, har gjort det klart, at Beijing vil slå ind på en kurs, som får taiwanerne til at opgive deres kamp for uafhængighed.

I udmeldingen fra Taiwan hedder det, at øens regering fortsat vil kæmpe beslutsomt for uafhængighed, demokrati og frihed.

- Sunde og fornuftige meningsudvekslinger er bedre end tvungent pres mod Taiwan fra Kinas side, hedder det

Den lille ordkrig udspiller sig, mens tusindvis af delegerede fra forskellige dele af Kina er samlet i Beijing til det årlige møde i Kinas Nationale Folkekongres, som formelt er landets parlament.

Folkekongressen er ikke folkevalgt, og den fungerer reelt som et gummistempel for beslutninger truffet af den øverste ledelse i kommunistpartiet.

Folkekongressen med knap 3000 medlemmer mødes halvanden uge én gang om året. Li Keqiang sagde i en lang indledningstale på kongressen fredag, at landet vil fremme fredelige relationer på tværs af Taiwan Strædet og "Kinas genforening".

Kina opfatter Taiwan som en udbryderprovins, som retteligt er en del af Kina, mens Taiwan siden 1949 har insisteret på, at det er et uafhængigt land.

Kina har øget dets militære aktiviteter nær øen i de seneste måneder.

Kineserne siger, at der er en hemmelig aftale mellem Taiwan og USA, som er øens vigtigste internationale partner og våbenleverandør.

Et flertal i Taiwans befolkning er klart imod at blive styret af Kinas kommunistiske regime og har støttet den prodemokratiske bevægelse i Hongkong.

Taiwans præsident, Tsai Ing-wen, som vandt en jordskredssejr ved et valg sidste år, fastholder, at Taiwan allerede er et uafhængigt land.

Hans regering har udtrykt "beundring" for Joe Biden og takket den amerikanske præsident, efter at han i sin første samtale med Kinas leder, Xi Jinping, har udtrykt bekymring for den aggressive kinesiske optræden over for østaten.

Biden har lovet Taiwan opbakning og kaldt USA's støtte til øens knap 24 millioner beboere "klippefast"./ritzau/Reuters