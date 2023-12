Taiwan advarer om, at Kina vil forsøge at blande sig i valget i Taiwan, der finder sted til januar.

Højtstående kinesiske ledere holdt ifølge taiwanske efterretninger i starten af december et møde om "koordinering" af regeringsindsatser for at påvirke det kommende valg i Taiwan.

Taiwanske myndigheder anser afholdelsen af det møde som valgindblanding.

Taiwan har advaret om, at den kinesiske regering forsøger at puffe vælgerne i Taiwan mod kandidater, der ønsker tættere bånd til Kina, frem mod valget i Taiwan 13. januar.

13. januar er der både valg til præsidentembedet og den lovgivende forsamling på øen. Valget finder sted, mens Kina optrapper dets politiske pres for at forsøge at tvinge den demokratisk ledede ø til at acceptere kinesisk suverænitet.

Mødet fandt sted i Beijing og blev holdt af den fjerdehøjest rangerende i Det Kinesiske Kommunistparti (CCP), Wang Huning, der også er vicechef for den kinesiske regerings ledergruppe for anliggender vedrørende Taiwan.

Kinas præsident, Xi Jinping, var også til stede ved mødet ifølge adskillige taiwanske embedsfolk, der har talt med journalister om sagen.

Højtstående personale fra blandt andet Kinas forsvarsministerium, statssikkerhedsministerium og agenturet for anliggender vedrørende Taiwan deltog i mødet ifølge de taiwanske embedsfolk.

Embedsfolkene har oplysningerne fra taiwanske efterretninger, og de står ikke frem med navn på grund af sagens karakter.

I sidste måned bad USA's præsident, Joe Biden, Xi om at respektere Taiwans valgproces.

Kinas agentur for anliggender vedrørende Taiwan har ikke svaret på Reuters' forespørgsel på en kommentar.

Når agenturet har kommenteret på valget i Taiwan, har det sagt, at det respekterer Taiwans "sociale systemer".

Mødet havde fokus på at "sikre effektiviteten og koordineringen af forskelligt arbejde med det taiwanske valg" ifølge et internt taiwansk notat, der opsummerer efterretningerne.

Konklusionen på mødet var, at forskellige agenturer skal "konsolidere" deres arbejde vedrørende Taiwan.

Det konkluderes, at den centrale publicitetsafdeling i CCP sammen med en enhed for psykologisk krigsførelse under den kinesiske hær, skal lave påvirkningskampagner med det mål at rykke ved den offentlige holdning gennem nyheder og sociale medier, står det i notatet.

I notatet står der også, at Kina vil fortsætte med "at spille på fortællingen om "et valg mellem krig og fred", som forudsætter, at hvis partiet DPP fortsætter i regeringen, er en krig mod Kina sandsynlig.

