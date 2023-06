Det er som taget ud af en Hollywood-film. Og så alligevel ikke.

For det er nu blevet til virkelighed, at politiet i Singapores lufthavn Changi har taget to robotter i brug til at hjælpe med deres arbejde.

Siden april har de to robotter kørt rundt i lufthavnen efter en prøveperiode på flere år.

De ser umiddelbart ud til at være kommet for at blive. Og der kommer formentlig mange flere af dem i det sydøstasiatiske land de kommende år.

Der er ikke umiddelbart tale om, at politirobotterne selv skal kunne opklare forbrydelser og fange eventuelle mistænkte.

I stedet er de tiltænkt som en hjælp til det politi, Singapore Police Force allerede har i lufthavnen.

På sin hjemmeside beskriver politiet, at robotterne er udstyret med højttalere og en LCD-skærm, som kan bruges til beskeder.

'I forbindelse med en hændelse kan den iværksætte foranstaltninger som blinklys, sirener og højttalere, der kan håndhæve afspærringer eller advare omkringstående om, at politiet er på vej,' skriver Singapore Police Force blandt andet i en pressemeddelelse om de nye robotter.

En betjent i Singapores lufthavn Changi med en af de to robotbetjente. Foto: Kua Chee Siong/AFP/Ritzau Scanpix Vis mere En betjent i Singapores lufthavn Changi med en af de to robotbetjente. Foto: Kua Chee Siong/AFP/Ritzau Scanpix

Yderligere er robotten udstyret med en mast, der kan foldes ud, så den rækker 2,3 meter op i luften.

Den har påmonteret et kamera, der kan se 360 grader, hvilket giver politiet mulighed for at få et overblik over en hændelse.

Og ikke nok med det, så kan helt almindelige personer aktivere en af robotterne og dermed tilkalde politiet, hvis der skulle være behov for det.

»Integrationen af robotteknologi forbedrer effektiviteten for vores betjente i marken, og det gør dem mere effektive i deres opgaver,« forklarer politiets chef i lufthavnen, Lim Ke Wei.

Hvornår Singapore planlægger at have robotbetjente kørende rundt i statens gader, står ikke klart.