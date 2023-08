To amerikanske turister må have fået en af de mere mindeværdige nætter.

De havde nemlig sneget sig til at sove i Eiffeltårnet natten til mandag.

Det skriver nyhedsbureauet AFP.

De blev fundet af sikkerhedsvagter mandag morgen, da de gik tårnet efter før åbningstiden klokken 9 mandag morgen.

Tårnets operatør fortæller, at de ikke sov et farligt sted, men ifølge anklagemyndigheden i Paris »tyder det på, at de blev fanget deroppe, fordi de var så fulde«.

Amerikanerne havde sovet et sted, der normalt er lukket for offentligheden og befinder sig et sted mellem tårnets anden og tredje niveau.

De to havde købt en billet omkring 22.40 søndag aften, og politiets teori er, at de sprang over et sikkerhedshegn, mens de var på vej ned af trapper fra tårnets top.