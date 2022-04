Der er visse ting, som man ikke behøver dele i offentligheden.

Og mange vil nok mene, at onani er én af dem.

Den tanke skænkede en mand formentlig ikke, da han gjorde en tre timer lang flyvetur med Southwest Airlines fra Seattle til Phoenix i begyndelse af april til lidt af et mareridt for de andre passagerer.

Ifølge den britiske avis HuffPost blev han nemlig taget på fersk gerning i at onanere på flyet kort tid efter, at det lettede.

Passageren trak angiveligt sine bukser ned og onanerede mindst fire gange foran en kvindelig passager under flyvningen.

Han blev derfor arresteret i Phoenix, da flyet landede i Sky Harbor International Airport.

Og ifølge et anholdelsesdokument, indhentet af Daily Beast, indrømmede manden den offentlige onani og sagde, at han ikke gjorde noget forkert.

I dokumentet står der, at manden gav udtryk for, at hele hændelsen »var lidt kinky.«

Det var dog ikke alle, der syntes det samme.

Kvinden, der sad ved siden af ​​manden, reagerede ved at tage billeder af episoden. Og efter at han faldt i søvn, fortalte den kvindelige passager et besætningsmedlem om sin oplevelse og fik lov til at flytte til et andet sæde.

Hun fortalte senere til politiet, at hun så manden onanere fire gange med begge hænder. Hun havde også mistanke om, at han havde opnået orgasme mindst én gang, fordi hun så ham slikke »noget hvidt« fra fingrene.

Straffen for lovovertrædelsen er en minimumsbøde på 500 dollar eller omkring 3.400 kroner og højst 90 dages fængsel. Southwest har desuden placeret manden på en flyveforbudsliste, hvilket betyder, at han har forbud mod at rejse med flyselskabet på livstid.