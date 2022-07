Lyt til artiklen

Et distrikt i Wuhan med knap en million mennesker er lukket ned.

Det sker, ifølge CNN, efter fire asymptomatiske tilfælde af covid-19 er blevet opdaget i den kinesiske by.

Onsdag meddelte myndighederne i Jiangxia-distriktet, at byens vigtigste områder vil blive omsluttet af tre dages strenge, dog midlertidige, restriktioner.

Det gælder blandt andet for barer, biografer, markedspladser og restauranter. Derudover måtte undervisningsinstitutioner og turistattraktioner stoppe driften.

Samtidig blev al offentlig transport suspenderet, og beboerne i Jiangxia blev opfordret til kun at forlade distriktet, hvis det er absolut nødvendigt.

Fire steder, som myndighederne vurderer til at være højrisikokvarterer, er der nedlagt forbud mod at forlade hjemmet.

Ifølge en pressemeddelelse har disse foranstaltninger til formål at »reducere strømmen af mennesker og sænke risikoen for krydsinfektion«.

På trods af at der længe har været spekuleret i, hvad der startede coronapandemien, slog nye studier for nylig fast, at det var på et dyremarked i Wuhan.