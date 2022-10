Lyt til artiklen

Der er tilsyneladende ved at opstå en form for intern splid blandt de russiske styrker.

Det skyldes især den russiske oligark Jevgenij Prigozjin, der er kendt som værende en af Vladimir Putins nærmeste allierede.

Han er samtidig manden bag den private militærenhed Wagner-gruppen – og det ser nu ud til, at han er i gang med at fortsætte sine bestræbelser på at adskille sig selv og Wagner-gruppens styrker fra de mere konventionelle russiske tropper.

Det skriver den amerikanske tænketank Institute for the Study of War (ISW) i sin seneste analyse af krigen i Ukraine.

Jevgenij Prigozjin ses her sammen med Vladimir Putin i 2011. Foto: Misha Japaridze Vis mere Jevgenij Prigozjin ses her sammen med Vladimir Putin i 2011. Foto: Misha Japaridze

»Prigozjin understregede i en kommentar til det russiske medie RIA FAN, at Wagner-gruppens styrker på egen hånd tog kontrol over Ivanhrad, der er en bosættelse lige syd for Bakhmut, den 13. oktober,« lyder det:

»Dog hævdede Folkerepublikken Donetsks (som de russisk-støttede separatister kalder sig i Donetsk-regionen, red.) forsvarsstyrker, at Folkerepublikken Luhansk og Folkerepublikken Donetsks fælles styrker tog kontrol over Ivanhrad og den nærliggende bosættelse Opytne, hvilket tilsyneladende modsiger Prigozjins udtalelse om, at 'ikke en eneste person fra andre enheder, undtagen for ansatte i Wagners private militærenhed' var i Ivanhrad på tidspunktet for dets tilfangetagelse.«

Derudover afviste Jevgenij Prigozjin – ifølge ISW – desuden påstanden om, at russiske styrker har taget Opytne (en landsby i Donetsk) og erklærede, at der foregår hårde kampe i dens udkant.

I analysen lyder det, at uoverensstemmelserne mellem Prigozjins og Folkerepublikken Donetsks forsvar, kan skyldes et ønske fra Prigozhins side om at sikre sig en mere fremtrædende rolle.

Jevgenij Prigozjin ses her sammen med Vladimir Putin i 2010. Foto: Alexei Druzhinin Vis mere Jevgenij Prigozjin ses her sammen med Vladimir Putin i 2010. Foto: Alexei Druzhinin

Det er blot nogle uger siden, at den russiske forretningsmand offentligt indrømmede, at det er ham, der stod bag den berygtede Wagner-gruppe.

Det har længe været kendt, at det er Prigozjin – der også er kendt som 'Putins kok' – der stod bag Wagner-gruppen, som driver en hær af lejesoldater, men han havde indtil da aldrig selv bekræftet det. Den historie kan du læse mere om HER.