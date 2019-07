Et par newzealandske pingviner, der havde skaffet sig adgang til en sushiforretning ved Wellingtons travleste togstation, er blevet sat ud i deres naturlige område igen.

Først modtog politiet en besked om en lille, blå pingvin, der var løs i centrum af byen i weekenden, og de rykkede straks ud og satte pingvinen tilbage i sit rette element igen.

Den blev sluppet ud i havnen, men stor var forbavselsen, da den tirsdag vendte tilbage igen. Det skriver channelnewsasia.

Denne gang med en kammerat, og de to begyndte straks at bygge rede under en sushiforretning på Wellington Railway Station, lige midt i byen.

Nu skulle der mere til at lokke dem frem. Politiet brugte laks, og de sendte søfuglene tilbage til vandet.

I mellemtiden gik dyreværnsfolk i gang med at pingvinsikre sushiforretningen, så de ikke kunne gentage tricket.

Jack Mace, der er chef i departementet for naturbevarelse, siger, at fuglene var på vej til at begynde deres ynglesæson.

De ledte efter et sikkert sted, hvor de kunne lægge deres æg.

»Fuglene var ved at nærme sig ynglesæsonen og ledte efter et godt sted at bygge rede,« siger Jack Mace. Foto: Screengrab af Reutersvideo Vis mere »Fuglene var ved at nærme sig ynglesæsonen og ledte efter et godt sted at bygge rede,« siger Jack Mace. Foto: Screengrab af Reutersvideo

»Vi får af og til opkald om dem, når de laver reder under folks huse. Det er helt almindeligt,« fortæller han til TVNZ.

»Men på den travleste togstation i Wellington, det er usædvanligt.«

Pingvinerne blev nødt til at krydse en motorvej for at nå frem til togstationen, eller også har de brugt nogle vandrør på at komme frem.

De små, blå pingviner er de mindste pingviner, de er kun 25 cm høje og vejer omkring 1 kg.

De er hjemmehørende på New Zealand, men de betragtes som værende i risikozonen.

Udviklingen æder sig langsomt ind på deres enemærker, og hunde er deres fjende nr. et.