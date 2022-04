»Resultatet af Vestens politik og Kyiv-regimet, der er under dens kontrol, kan kun være opløsningen af Ukraine til mindre stater.«

Sådan lyder det fra en af den russiske præsident, Vladimir Putins, allernærmeste allierede, når han sætter ord på, hvad der skal ske i nabolandet.

Det gør manden med navnet Nikolaj Patrusjev i et interview med regeringsmediet Rossijskaja Gazeta. Det skriver VG og Reuters.

I interviewet indleder Patrusjev – der efterfulgte Putin på posten som chef for sikkerhedstjenesten FSB og siden er blevet minister for Ruslands Sikkerhedsråd – med at hævde, at USA gør alt for at sikre sig, at man alene sidder på magten, og at »ingen andre tør løfte deres hoveder«:

Arkivfoto af Vladimir Putin og Nikolaj Patrusjev fra 2017. Foto: SPUTNIK Vis mere Arkivfoto af Vladimir Putin og Nikolaj Patrusjev fra 2017. Foto: SPUTNIK

»Vores land tør ikke bare at gøre dét (løfte hovedet, red.), men vi siger offentligt, at vi ikke vil spille efter de pålagte regler,« siger han:

»De forsøgte at tvinge Rusland til at opgive sin suverænitet, sin selvbevidsthed, sin kultur, sin uafhængige udenrigs- og indenrigspolitik,« tilføjer han.

Videre påstår Nikolaj Patrusjev, at USA – i et forsøg på at undertrykke Rusland – benytter sig af sine »håndlangere i Kyiv.«

»De valgte kynisk Ukraine til dette og forsøger at splitte et essentielt samlet folk. Washington har indpodet en følelse af eksklusivitet over deres nation og et had mod alt, der er russisk, i ukrainerne,« siger han og fortsætter.

»Men historien har lært os, at had aldrig kan blive en pålidelig faktor i national samhørighed.«

For – hævder Nikolaj Patrusjev – det, der samler det ukrainske folk, er »kun frygten for de modbydeligheder, som nationalistiske bataljoner udfører.«

Det er en henvisning til en af de grunde, som Vladimir Putin gav for at indlede 'den særlige militæroperation' – som man i Rusland kalder invasionen – i Ukraine i slutningen af februar. Dengang forklarede den russiske præsident, at man blandt andet ville 'afnazificere' landet.

»Derfor kan resultatet af Vestens politik og Kyiv-regimet, der er under dens kontrol, kun være opløsningen af Ukraine til mindre stater,« siger Patrusjev i interviewet.

Ifølge Reuters giver hans kommentarer lidt en indikation af, hvad Moskva går efter i nabolandet.

Fra begyndelsen hævede Rusland nemlig, at man ikke havde noget ønske om at besætte Ukraine, men Patrusjevs udtalelser kan indikere, at man går efter »at adskille« landet i flere dele.

Senest har de russiske tropper fokus på den østlige del af landet, Donbas, som man ifølge russerne går efter at »befri.«