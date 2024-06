Et gigantisk fragtskib var onsdag tæt på at hamre med høj fart ind i en amerikansk motorvejsbro. Du kan se videoer af den voldsomt dramatiske episode lidt længere nede.

Besætningen på skibet MSC Michigan VII, som er mere end 300 meter langt, mistede onsdag kontrol over skibets motorer, og med næsten fuld fart sejlede det gennem en havn og under en motorvejsbro.

Det rapporterer blandt andre Associated Press.

Episoden fandt sted onsdag i Charleston, hvor MSC Michigan VII sejlede under Ravenel Bridge med 32 km/t – cirka 17 knob – inden det i sidste ende lykkedes at stoppe skibet adskillige mil senere.

MSC Michigan VII var tæt på at komme rigtig galt afsted i Charleston. Nu ligger skibet sikkert for anker. Foto: Vesselfinder.com

Nu ligger skibet sikkert for anker, mens kystvagten i Charleston efterforsker episoden.

Lokale lodser havde været i stand til at hjælpe med at få det enorme skib sikkert under broen, som ikke blev ramt, mens politiet fik evakueret både bilister, cyklister og fodgængere på broen, som har otte baner med trafik.

Broen var lukket i yderligere 10 minutter efter skibets passage.

En mindre båd kæntrede, og to personer kom til skade, siger Randy Preston fra Charlestons kystvagt ifølge Associated Press.

»Jeg vil ikke spekulere i, at det kunne være blevet en katastrofe, men hver gang et skib ikke kan kontrollere sin fremdrift, er det bekymrende,« siger Randy Preston desuden.

Video footage of the MSC Michigan, the vessel that lost propulsion near the Ravenel Bridge Wednesday afternoon, prompting a full closure of the bridge.



Read more at: https://t.co/XRJY2dPXzf pic.twitter.com/3EmY02b4PT — ABC News 4 (@ABCNews4) June 6, 2024

MSC Michigan VII er indregistreret i Liberia af Mediterranean Shipping Company, som ikke umiddelbart har reageret på en henvendelse fra AP.

Skibet var på vej fra Charleston til Savannah, Georgia.

Det er ikke længe siden, at besætningen på et andet stort fragtskib mistede kontrollen i en amerikansk havn.

Dengang, i slutningen af marts, hamrede skibet Dali ind i Francis Scott Key Bridge i Baltimore. Her kollapsede broen, og adskillige personer, som udførte vedligeholdelse på broen, mistede livet i ulykken.