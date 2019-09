Der kommer flere og flere satellitter i rummet - og mandag var det tæt på at gå galt.

En satellit fra den europæiske rumfartsorganisation (ESA) så tæt på at kollidere med en anden satellit, at der måtte foretages en undvigelsesmanøvre. Og det er aldrig sket før.

'For første gang nogensinde har ESA udført en 'manøvre for at undgå en kollision' med henblik på at beskytte en af sine satellitter fra en kollision med en 'mega konstellation' (netværk af flere hundrede små satellitter, red.),' skriver ESA på Twitter.

I tråden under tweetet gør ESA det klart, hvem der efter deres mening er skurken:

For the first time ever, ESA has performed a 'collision avoidance manoeuvre' to protect one of its satellites from colliding with a 'mega constellation'#SpaceTraffic pic.twitter.com/kmXvAgpj1U — ESA Operations (@esaoperations) September 2, 2019

Elon Musks rumfartfirma SpaceX.

Det er bemærkelsesværdigt, påpeger dansk rumfartsekspert.

»Det virker, som om at ESA har et horn i siden på SpaceX. For det er ikke en nyhed i klassisk forstand. Satellitoperatører sørger løbende for, at satellitter får deres baner justeret for at undgå sammenstød med for eksempel rumskrot,« siger astrofysiker og chefkonsulent ved DTU, Michael Linden-Vørnle, til DR.

Han påpeger, at ESA's dagsorden med tweetet kan være en helt anden: at råbe vagt i gevær overfor den øgede trafik i rummet og især de såkaldte 'mega konstellationer' med mange satellitter.

Det var ESA's Aeolus-satellit, som mandag var ved at støde ind en satellit fra SpaceXs 'Starlink'-projekt, der skal levere internet til egne af Jorden, som hidtil har været 'offline'.

SpaceX er ellers mest kendt for arbejdet med at gøre rumturisme mere udbredt - og billigere.

Skulle uheldet have været ude, ville begge satellitter ifølge Michael Linden-Vørnle være blevet ødelagt. Vragdelene fra dde to satellitter kunne også have ødelagt andre satellitter i rummet.

Hvor tæt de to satellitter var på at kollidere, har ESA ikke oplyst.