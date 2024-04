Piloten i et Swiss Air-fly var netop gået i gang med at gasse op for at lette, da han opdagede, at noget var galt.

Helt, helt galt.

Piloten fik øje på ikke bare et, men tre fly, der var ved at krydse startbanen i USAs mest trafikkerede lufthavn, JFK International Airport i New York, skriver ABC 7.

Og det til trods for, at flyvelederen netop havde givet tilladelse til, at Swiss Air-flyet kunne lette.

Hændelsen fandt sted 17. april og kunne ifølge det amerikanske medie være endt i »en katastrofe«.

Swiss Air-flyet var nået op på 74 km/t, da piloten opdagede, at flyet var på vej mod en direkte kollision på startbanen.

Det fik piloten til at afbryde og meddele kontroltårnet, at vedkommende nægtede at lette, da der var trafik på startbanen.

Swiss Air roser piloten for at tage hånd om den kritiske situation.

»På grund af at piloten hurtigt opdagede, hvad der var ved at ske, og reagerede omgående, blev en potentielt farlig situation hurtigt nedtrappet,« lyder det i en udtalelse fra flyselskabet.

Den amerikanske luftfartsmyndighed FAA undersøger nu den alvorlige hændelse.

Ifølge branchemediet Simple Flying tyder det på, at fejlen opstod i lufthavnens kontroltårn.

»Kontroltårnet havde givet flyene tilladelse til at krydse landingsbanen omkring 40 sekunder før LX-17 (Swiss Air-flyet, red.) fik tilladelse til at lette. Der blev ikke givet instrukser om at stoppe, annullere krydsningstilladelsen eller at afbryde takeoff,« skriver Simple Flying.

Swiss Air-flyet lettede uden problemer 15 minutter senere.

Kollisioner i lufthavne er uhyre sjældne, men når det sker, kan følgerne være katastrofale.

Den værste flykatastrofe nogensinde indtraf i 1977, da to store Boeing-fly kolliderede på en startbane på Tenerife. Ulykken kostede 583 mennesker livet.