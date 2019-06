Skotsk politi har de seneste uger tømt 13 millioner liter vand fra et stenbrud i byen Culloden.

Her har man arbejdet intenst på at få et gennembrud i en af de mest mystiske og sagnomspundne drabssager i skotsk historie. Og meget tyder på, at den store indsats har givet pote.

Men først baggrunden for, at politi, teknikere og antropologer i disse dage sværmer om stenbruddet som fluer.

Om aftenen den 12. november 1976 satte den skotske kvinde Renee MacRae sig ud i sin BMW med sin treårige søn, Andrew, og satte kurs mod byen Perth.

Her skulle hun mødes med sin elsker, som var en gift mand.

Men så skete der noget, som har givet anledning til politiefterforskning, artikler, bøger og utallige teorier de fire seneste årtier.

Renee MacRae og sønnen Andrew forsvandt sporløst. Bilen blev fundet udbrændt på motorvejen med blod i bagagerummet.

Man fandt aldrig kvinden og hendes lille dreng. Ingen er blevet sigtet for deres forsvinden.

Nu tyder meget på, at der endelig kan være sket et seriøst gennembrud i sagen.

For efter at have tømt stenbruddet for 13 millioner liter vand, er man begyndt at arbejde sig igennem alt det, der ligger på bunden, skriver The Times.

Her har man blandt andet fundet en klapvogn, som på flere punkter ligner den klapvogn, Renee MacRae brugte til sin treårige søn.

Derudover har man fundet adskillige knogler. Det er dog endnu ikke fastslået, om nogle af dem tilhører Renee MacRae eller hendes lille søn, Andrew.

Politiet tror dog på, at det kan være det afgørende gennembrud.

Antropologer og 16 polititeknikere med forskellige ekspertiser arbejder ved stedet, hvor bunden hives op stykke for stykke, hvorefter mudderet gennemgås med håndkraft.

En hel del andre ting, som ikke er umiddelbart relaterer sig til sagen, er dukket op – blandt andet flere biler, som er kørt ned i stenbruddet.

Det er ikke første gang, at skotsk politi har igangsat en stor aktion i et forsøg på at få opklaret sagen.

I 2004 tømte man stenbruddet Dalmagarry. Den efterforskning blev dog lukket ned uden held.

Dengang udpegede man også Renee MacRaes elsker Bill McDowell – som hun altså var på vej hjem til – som mistænkt i sagen.

Han blev dog aldrig sigtet på grund af manglende beviser.

Han har fra start nægtet al kendskab til forbrydelsen.