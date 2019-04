Meget tyder nu på, at britisk politi endegyldigt er ved at stoppe efterforskningen af Madeleine McCanns forsvinden fra sine forældres feriebolig i Portugal i sommeren 2007.

Søndag skulle Scotland Yards ansøgning om at få flere penge til at efterforske sagen være afgjort. Men det er den ikke, og derfor tyder meget på, at den lukkes ned.

Det skriver en lang række engelske medier søndag, blandt andre Mirror og Daily Mail.

Det britiske myndigheder bevilgede senest i slutningen af oktober 150.000 pund til Scotland Yard, så de kunne fortsætte Operation Grange – som efterforskningen af Maddie-sagen hedder – til udgangen af marts.

Fire detektiver har arbejdet med efterforskningen siden oktober.

Operation Grange har indtil videre kostet de britiske skatteydere 12 millioner pund, svarende til godt 100 millioner kroner.

Men denne gang tyder noget på, at myndighederne er ved at have fået nok af de endeløse summer, der bliver brugt på at opklare sagen om Maddie.

Flere engelske medier skriver, at det blandt andet er manglen på helt konkrete spor i sagen, der gør, at myndighederne er særdeles tilbageholdende med at kaste flere penge efter efterforskningen.

Foto: MELANIE MAPS

Derudover mener flere aviser at vide, at efterforskningen de seneste år mest er sket fra England og har fokuseret på kriminelle i Østeuropa.

Britisk politi arbejder hovedsageligt ud fra en teori om, at Maddie er blevet kidnappet og tvunget ud i prostitution.

Ifølge flere kilder i Daily Mail har britisk politi meget sjældent været i Portugal i forbindelse med sagen de seneste år.

De manglende fremskridt kan nu få den konsekvens, at pengestrømmen helt stopper – og politiet derfor må lægge den officielle efterforskning på hylden.