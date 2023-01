Lyt til artiklen

Der er tørre tæsk til den tyske kansler Olaf Schoz, selvom han endte med at sende kampvogne til Ukraine.

Det er den store amerikanske avis The Wall Street Journal, der i en ledende artikel, ifølge Bild, går i flæsket på Scholz.

Det sker under overskriften 'Tanks but no Thanks.´

»Hr. Scholz skulle være manden, der indledte et nyt vendepunkt i tysk udenrigspolitik, men han har desværre vist sig, at være den forkerte politiker. Det største problem for ham er, at han er kansler,« skriver The Wall Street Journal, der altså er langt fra tilfreds med den tyske tøven, da det gjaldt om at sende kampvogne til Ukraine.

»En længerevarende kontrovers om at levere militærhjælp til Ukraine, blev en større og større fiasko for ham, inden det til sidst blev til en fuldstændig farce,« tordner mediet.

The Wall Street Journal mener, at tyskerne i efterkrigstiden altid har gemt sig, når det gjaldt om at tage et ansvar rent militært:

»Tyskerne har brugt deres skrækkelige fortid som et slags skjold, når landets allierede bad om at levere en indsats.«

Scholz bukkede tidligere på ugen under og erklærede sig parat til at sende Leopardkampvogne til Ukraine. Det skete efter, at polakkerne brød en aftale og erklærede sig parat til selv at sende våben afsted.

Den tyske kansler gav først endelig grønt lys til leveranchen, da han fra USA fik sikkerhed for, at også de ville sende tanks østover.