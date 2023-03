Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Kyiv blev ikke indtaget. Manglende kontrol over de ulovligt annekterede ukrainske provinser. En vinteroffensiv, som synes kørt fast.

Vladimir Putin har slet ikke opnået sine krigsmål. Så hvad gør han nu? Det har tænketanken ISW et bud på.

Et bud, der kan virke noget bekymrende, set med ukrainske og vestlige øjne.

I en analyse skriver den amerikanske tænketank Institute for the Study of War (ISW), at 'det ville være et passende tidspunkt for Putin at nå frem til den konklusion, at Rusland ikke kan gennemtvinge sin vilje overfor Ukraine' og derfor burde sætte sig til forhandlingsbordet.

»Men han er tydeligvis ikke nået frem til den konklusion,« vurderer ISW.

I stedet går han ifølge ISW benhårdt efter at knække både Ukraine og Vesten – på en af disse to måder:

»Putin er stadig fokuseret på at opnå sine oprindelige krigsmål ved at vinde en langstrakt krig; enten ved at gennemtvinge sin vilje med en militær sejr over Ukraine eller ved at knække Ukraines kampvilje, efter at Vesten har opgivet regeringen i Kyiv,« skriver tænketanken.

Jacob Kaarsbo, der er senioranalytiker ved Tænketanken Europa, erklærer sig overfor TV 2 enig i ISW's konklusion, men understreger, at Putin ikke er ene om at ønske en langvarig konflikt om nødvendigt.

Dronebilleder viser, hvor smadret den østukrainske by Bakhmut er efter flere måneders intense kampe. Foto: 93. mekaniserede brigade 'Kholodny Yar'/Reuters/Ritzau Scanpix Vis mere Dronebilleder viser, hvor smadret den østukrainske by Bakhmut er efter flere måneders intense kampe. Foto: 93. mekaniserede brigade 'Kholodny Yar'/Reuters/Ritzau Scanpix

»De fleste i Vesten, navnlig de vestlige regeringer, har lugtet lunten: At Putin ikke er til at forhandle med. At hans mål stadig er at erobre så meget af Ukraine som muligt,« siger Jacob Kaarsbo til TV 2.

Han bemærker, at færre og færre vestlige beslutningstagere taler om en forhandlingsløsning, og at heller ikke Ukraine virker klar til at forhandle endnu.

Ifølge ISW skal der meget til, for at få Putin til forhandlingsbordet.

Rigtig meget.

En ukrainsk T-72-kampvogn skyder mod russiske stillinger ved Bakhmut. Foto: Sergej Sjestak/AFP/Ritzau Scanpix Vis mere En ukrainsk T-72-kampvogn skyder mod russiske stillinger ved Bakhmut. Foto: Sergej Sjestak/AFP/Ritzau Scanpix

Tænketanken vurderer, at Putin først efter flere succesfulde ukrainske modoffensiver – måske – vil nå frem til, at fred er vejen frem.

»De (det ukrainske militær, red.) bliver nødt til at skade den russiske militærmagt i Ukraine yderligere og til det punkt, hvor det står klart for Putin og hans inderkreds, at den russiske hær ikke længere kan håbe på at forbedre krigens udfald ved at kæmpe videre,« skriver ISW i analysen.

Selv store ukrainske sejre på slagmarken kan dog vise sig ikke at være nok til at sætte en stopper for krigshandlingerne.

»Det står på ingen måde klart, at Putin nogensinde vil acceptere de militære realiteter. Han kan beslutte sig for at fortsætte kampene, med eller uden en pause, så længe det måtte tage at opnå alle hans krigsmål,« skriver ISW.