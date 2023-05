Wagner-bossen Jevgenij Prigozjin skulle have tilbudt Ukraine oplysninger om russiske troppepositioner ved Bakhmut – og ligger i åben krig med forsvarsminister Sergej Sjojgu.

Alligevel holder Vladimir Putin angiveligt stadig hånden over Prigozjin. Men hvorfor?

Det er der ifølge den amerikanske tænketank Institute for the Study of War (ISW) især én årsag til.

I sin seneste opdatering om krigen i Ukraine understreger ISW, at der er tale om indikationer på, at Prigozjin har delt viden om russiske troppers positioner med ukrainerne – og ikke at det er sikkert og vist, at det er sket.

Men skulle det være sket, har Prigozjin ifølge tænketanken en klar bagtanke.

Og her kommer ærkerivalen Sjojgu igen i spil.

»Prigozjins rapporterede henvendelse til den ukrainske efterretningstjeneste ville sandsynligvis have været en del af et forsøg på at vinde Putins gunst, ved at facilitere en hurtig Wagner-sejr i Bakhmut ved at skade de konventionelle russiske styrker bag kulisserne,« skriver ISW.

Netop forsvarsminister Sergej Sjojgu står sammen med Prigozjins anden rival, generalstabschef Valerij Gerasimov, i spidsen for den russiske hær, og dem har Wagner-chefen igennem længere tid lanceret det ene hårde angreb efter det andet mod.

Sjojgu og Gerasimov er blandt andet blevet beskyldt for ikke at gøre nok for at vinde krigen i Ukraine, for ikke at forsyne Prigozjins egne Wagner-lejesoldater med den nødvendige ammunition og for at gemme sig langt fra krigen hjemme i Rusland uden at ane, hvad der foregår ved frontlinjen.

Jevgenij Prigozjin har endda truet med at trække Wagner helt ud af Bakhmut, hvis forsvarsministeriet ikke begyndte at levere mere ammunition – men det skulle have været dråben, hævder ISW.

Ifølge tænketanken har højtstående russiske embedsmænd truet Prigozjin med anklager om forræderi, hvis han gør alvor af sin trussel og trækker sine lejesoldater ud af den østukrainske by.

ISW tilføjer, at Kreml sandsynligvis arbejder på en informationskampagne rettet mod Jevgenij Prigozjin med henblik på at miskreditere den magtfulde Wagner-boss og endda stemple ham som forræder.

Men kampagnen er ikke blevet udrullet. Tværtimod holder Vladimir Putin ifølge ISW hånden over Prigozjin.

Simpelthen fordi risikoen ved at sætte ham ud af spillet er for stor.

»Prigozjin leder Wagner-styrkerne i Donbas, og at fjerne ham ville forstyrre de russiske positioner i Bakhmut – en risiko, Putin sandsynligvis ikke er villig til at løbe,« lyder vurderingen fra tænketanken.