Et russisk tilbud om en våbenhvile kan være på vej. Sådan lyder vurderingen fra tænketanken Institute for the Study of War.

Det lyder som vejen mod fred – men skindet bedrager.

I hvert fald hvis man skal tro Institute for the Study of Wars (ISW) analytiker Nataliya Bugayova.

»Det kan virke mærkeligt at sige, at en våbenhvile kan være en trussel,« skriver hun i en analyse.

Ordene er skrevet, efter at Rusland har meddelt, at 'fase et' i den særlige militæroperation – som invasionen af Ukraine jo kaldes i Rusland – er overstået, og efter at Kreml har oplyst, at russiske styrker trækker sig tilbage fra Kyiv og Tjernihiv. Ifølge Ruslands viceforsvarsminister Alexander Fomin for at 'forbedre den gensidige tillid (mellem Rusland og Ukraine, red.) og skabe grobund for yderligere forhandlinger'.

Så hvordan kan en landsdækkende våbenhvile i Ukraine på den baggrund være en 'trussel?

På grund af intentionerne bag.

Ifølge Nataliya Bugayova – og flere andre eksperter – er der nemlig slet ikke tale om en russisk tilbagetrækning, men en omgruppering. Og her kan en mulig våbenhvile i Ukraine blive guld værd for den i øjeblikket trængte, logistisk udfordrede russiske hær, som ovenikøbet – ifølge flere efterretninger – kæmper med dårlig kampmoral.

»Mens nogle våbenhviler fører til fred, fører andre til mere krig – som Rusland har bevist igen og igen,« skriver Nataliya Bugayova og fortsætter:

»En våbenhvile kan stoppe kamphandlingerne for en tid, men vil også give Moskva muligheden for at omgruppere og genoptage kampene på mere fordelagtige vilkår.«

Derfor forudser hun, at fase to i krigen vil føre til nye – og mere målrettede – russiske offensiver. Nataliya Bugayova frygter også, at en eventuel våbenhvile vil stække det momentum, som Ukraine har i krigen netop nu.

Endelig mener hun ikke, at Vladimir Putins reelle målsætning med krigen – som ifølge Nataliya Bugayova er at gøre Ukraine til en lydstat i stil med Hviderusland – har ændret sig, eller at det nogensinde vil ændre sig.

Blandt andet derfor opfordrer analytikeren ukrainerne til at afstå fra fristelsen til at acceptere et eventuelt russisk tilbud om en våbenhvile.

Nataliya Bugayova fraråder af samme årsag, at man fra Vestens side forsøger at presse Ukraine til at takke ja til en våbenhvile. I stedet bør Vesten fortsætte med at forsyne ukrainerne med våben, så det ukrainske momentum i krigen kan fortsætte – og skabe grobund for fremtidige fredsforhandlinger på mere gunstige vilkår set med ukrainske øjne.

Den ukrainske præsident Volodymyr Zelenskyj har i en tale givet klart udtryk for, at han tager de nye udmeldinger om tilbagetrækninger fra russernes side med mere end en gran salt.

»Vi ved, at det ikke er en tilbagetrækning, men en konsekvens af forvisning. En konsekvens af vores forsvareres arbejde. Men vi kan samtidig også se, at der er en ophobning af russiske tropper til nye angreb i Donbas,« sagde Zelenskyj og tilføjede:

»Og vi forbereder os på det.«

Derudover slog præsidenten fast, at den ukrainske regering ikke har tillid til det, der er meldt ud fra russisk side:

»Vi tror ikke på nogen. Vi tror ikke på smukke ordkonstruktioner. Der er en ægte situation på slagmarken. Og nu – det er den vigtigste del: Vi kommer ikke til at opgive noget. Og vi vil kæmpe for hver eneste meter af vores land, for alle vores mennesker,« sagde han.

Endnu har der ikke været meldinger om, at Rusland skulle have tilbudt Ukraine en våbenhvile.