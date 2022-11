Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Tirsdag lancerede Rusland det hidtil voldsomste angreb mod civil infrastruktur i Ukraine, siden krigen startede.

Og timingen var langtfra tilfældig.

Det vurderer den amerikanske tænketank Institute for the Study of War (ISW) i sin seneste opdatering om krigen.

Omkring 100 russiske krydsermissiler af typen Kh-101 og Kh-555 regnede tirsdag eftermiddag ned over store dele af Ukraine – og de fleste af dem havde ifølge ISW kritisk civil infrastruktur så som elkraftværker som mål.

Det skete, umiddelbart før Ukraines præsident, Volodymyr Zelenskyj, holdt en videotransmitteret tale ved G20-topmødet på Bali.

ISW er overbevist om, at der er en sammenhæng mellem Zelenskyjs tale og de russiske angreb – af en bestemt årsag.

»Kreml planlagde sandsynligvis bevidst en massiv missilangrebskampagne mod Ukraine forud for Zelenskyjs tale ved G20-topmødet, idet en missilkampagne med adskillige mål kræver betydelig militær forberedelse,« skriver ISW.

Zelenskyj præsenterede under sin tale ved G20-topmødet – hvor de fleste af verdens mest magtfulde ledere deltager – sine ti krav for at indlede fredsforhandlinger med Rusland under G20-topmødet på Bali.

En røgsøjle stiger til vejrs i den ukrainske by Lviv efter et russisk missilangreb mod byen 15. november. Adskillige andre ukrainske byer blev også ramt. Foto: Stringer/Ritzau Scanpix Vis mere En røgsøjle stiger til vejrs i den ukrainske by Lviv efter et russisk missilangreb mod byen 15. november. Adskillige andre ukrainske byer blev også ramt. Foto: Stringer/Ritzau Scanpix

To af kravene er, at Rusland trækker sig helt tilbage fra alt ukrainsk territorium, og at de ansvarlige for krigsforbrydelser begået under krigen bliver stillet for en domstol.

Et missil ramte tirsdag eftermiddag landsbyen Przewodow i det østlige Polen, hvor to omkom.

Foreløbige undersøgelser tyder på, at missilet blev affyret af Ukraine for at ramme et russisk missil. Det skriver nyhedsbureauet AP onsdag morgen med henvisning til tre amerikanske embedsmænd.

Rusland nægter at stå bag affyringen af missilet, som ramte Polen. Det russiske forsvarsministerium har kaldt sådanne beskyldninger for en 'bevidst provokation'.

Du kan følge udviklingen i vores liveblog, som du finder lige HER.