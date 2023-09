Krigen i Ukraine går næppe, som Vladimir Putin havde håbet.

Nu forlyder det, at præsidenten er ved at miste tålmodigheden – og at en af hans allernærmeste allierede kan blive gjort til syndebuk.

Alene den seneste uges tid har ukrainske styrker ifølge The Wall Street Journal sendt pansrede køretøjer gennem Ruslands primære forsvarslinje i den sydøstlige del af landet, og derudover har Ukraine gennemført et 'vellykket' angreb mod den russiske flådes hovedkvarter 'i det midlertidigt besatte Sevastopol'.

Det er selvfølgelig blevet bemærket i Rusland, at Ukraine synes at have initiativet i krigen netop nu.

Udviklingen har ført til kritik af hæren og forsvarsminister Sergej Sjojgu, som blandt andet beskyldes for at forsøge at skjule, at ukrainerne vinder frem ved den sydukrainske by Verbove, skriver den amerikanske tænketank Institute for the Study of War (ISW).

Nu skulle Vladimir Putin have stillet Sjojgu et ultimatum – og timeglasset er ved at løbe ud.

»En insiderkilde fra Kreml hævder, at Putin skulle have givet den russiske forsvarsminister Sergej Sjojgu en deadline på en måned frem til starten af oktober 2023 til at forbedre situationen ved frontlinjerne, stoppe de ukrainske modoffensiver og få de russiske styrker til at genvinde initiativet ved at lancere et angreb mod en større by,« skriver ISW.

Står oplysningen til troende, har Sjojgu få dage til at vende udviklingen.

Ruslands forsvarsminister Sergej Sjojgu. Foto: Gavriil Grigorov/EPA/Ritzau Scanpix

Derfor har en norsk ekspert mistanke om, at Putin kan have en bagtanke med påståede ultimatum.

»Hvis det stemmer (kravet om at vende udviklingen, red.), kan det være, at Putin leder efter en årsag til at slippe af med Sjojgu. Putin kan jo ikke lede operationerne selv, men det hjælper næppe bare at skifte forsvarsministeren ud,« siger chefforsker ved det norske Forsvarets Forskningsinstitut Tor Bukkvoll til Dagbladet.

Han tvivler nemlig på, at den russiske hær formår at genvinde initiativet i krigen de kommende dage og kan ikke se, at et stort angreb på en større ukrainsk by er en mulighed på kort sigt.

Samtidig har der på det seneste været rygter om, at Vladimir Putin skulle pønse på at afskedige Sjojgu – som ellers har været en af præsidentens betroede mænd i årevis – og erstatte ham med generaloberst Mikhail Teplinskij.

Putin og Sjojgu fotograferet under en ceremoni. Nu skule præsidenten være ved at miste tålmodigheden med sin forsvarsminister. Foto: Sputnik/Reuters/Ritzau Scanpix

ISW skriver, at Putins angivelige krav til Sjojgu kan blive skæbnesvangert for mange soldater i den russiske hær.

Den amerikanske tænketank påpeger, at forsvarsministeriet tidligere har givet ordre til massive angreb mod ukrainske stillinger, når der har været frygt for, at Sjojgu var ved at miste Putins tillid.

ISW nævner den fejlslagne offensiv ved Vuhledar i februar som eksempel. Dengang var forsvarsministeriet presset af, at lejesoldathæren Wagner i den russiske offentlighed blev hyldet for indsatsen under kampen om Bakhmut, mens hæren blev udsat for kritik.