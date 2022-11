Lyt til artiklen

Der er umiddelbart ikke noget, der tyder på, at kampene på de ukrainske slagmarker vil stagnere hen over vinteren. Snarere tværtimod.

Men det betyder også, at den russiske præsident, Vladimir Putin, kan være på vej til at begå 'en alvorlig fejl set fra et militært perspektiv'.

Det skriver den amerikanske tænketank Institute for the Study of War (ISW) i sin seneste analyse af situationen i Ukraine.

Af den fremgår det, at Ukraine – efter at have genindtaget den vestlige del af Kherson-regionen – sandsynligvis vil forsøge at omgruppere sine styrker til at 'forstærke deres igangværende modoffensiv i Luhansk-regionen eller til at åbne en ny modoffensiv et andet sted'.

»Russerne forstærker ganske vist også deres defensive positioner i Luhansk, men de ukrainske styrker har ikke desto mindre slidt sig frem, og der er ingen grund til at forudsige, at de dårligt trænede og dårligt udstyrede russiske reservister med dårlig moral vil blive i stand til at stoppe de ukrainske tropper, som er drevet af deres sejre, i at rykke frem,« lyder det fra ISW.

Der er derfor – ifølge ISW – umiddelbart ikke noget, der tyder på, at der vil ske en opbremsning i kampene over de kommende vintermåneder.

»Begge sider kæmper allerede i meget mudrede forhold. De vil sandsynligvis ikke stoppe med at kæmpe, når vinteren fryser jorden og gør den endnu mere befordrende for storstilet mekaniseret krigsførelse. Kampene er mere tilbøjelige til at intensiveres end til at slækkes, når temperaturen falder,« oplyses det i analysen.

Derudover lyder det, at et forsøg på en våbenhvile eller et midlertidigt ophør af kampene vil være til stor fordel for Rusland, som har mere brug for at omorganisere sine tropper.

Alligevel er der intet, der tyder på, at Putin ønsker at gå den vej:

»Putin burde ønske en sådan våbenhvile af sin egen interesse. Han bør erkende, at han er nødt til at give sine styrker tid til at komme sig og give de reservister, der strømmer ind i manegen, tid til at integrere sig i deres enheder, træne op og forberede sig til seriøs kamp,« lyder det fra ISW:

»Han burde ønske at stoppe ukrainerne i at udnytte det følelsesmæssige løft, deres seneste sejre har givet dem. At Putin fortsætter med at piske sine generaler til offensiver under disse omstændigheder er således en alvorlig fejl set fra et militært perspektiv.«

At Putin ser ud til at fortsætte, i stedet for at bremse midlertidigt op, kan der være flere forklaringen på, lyder det:

»Det skyldes sandsynligvis de psykologiske faktorer, der i første omgang fik Putin til at beordre invasionen, men i stigende grad også Putins behov for at vise sin hårdhed over for den hårde fraktion, som ledes – i hvert fald offentligt – af Wagner-finansmanden Jevgenij Prigozjin. Det er derfor usandsynligt, at Putin er villig til at søge en våbenhvile, medmindre det ledsages af enorme ukrainske eller internationale indrømmelser,« vurderer ISW i sin analyse.