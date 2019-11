Flytrafikken har for længe været favoriseret, så EU-initiativ for højere priser er godt nyt, mener Concito.

- Det er en rigtig god nyhed.

Sådan lyder reaktionen fra Henrik Gudmundsson, der er seniorkonsulent ved den grønne tænketank Concito, efter at ni EU-lande torsdag underskrev en direkte opfordring til EU-Kommissionen om at præsentere forslag, der vil bringe prisen på flyrejser op.

- Alt for længe har reguleringen på området været for svag, og det er den stadigvæk, hvis man vil have klimapåvirkningen under kontrol, tilføjer Henrik Gudmundsson.

Formålet med erklæringen, som blandt andet Danmark er medunderskriver på, er, at passagerer i højere grad skal betale for den forurening, som de bidrager til, når de rejser med fly.

Og det er en god idé, mener Henrik Gudmundsson. Han mener, at internationale aftaler er afgørende, hvis man vil reducere CO2-udledningen fra flytrafikken.

- Det er godt, at flere lande går sammen, fordi flytrafikken er meget international, og det er godt at se, at Danmark er med i den kreds, for vi har hidtil været meget passiv omkring alt, hvad der handler om klimapåvirkning og flytrafik, siger han.

Ifølge Henrik Gudmundsson har luftfartssektoren i mange år haft for gunstige vilkår, hvilket har presset priserne i bund.

- Der er ingen brændstofafgifter og ingen moms, og man må sige, at sektoren har fløjet under radaren. Og det er bevidst, fordi man har villet fremme samhandlen og samkvemmet globalt.

- Derfor har man syntes, at alle bånd skulle fjernes, og det er inkarneret i aftaler og EU-regler, siger han.

Spørgsmål: Hvad vil være den mest effektive vej mod at sikre, at passagererne betaler en pris, der svarer til klimaaftrykket ved flyrejser?

- Det mest effektive vil være, hvis man globalt kunne blive enige om en CO2-afgift, så alle lande og selskaber skulle betale det samme. Det er desværre svært at forestille sig.

- Derudover er der EUs' kvotesystem, som kunne skærpes. Det vil sige, at man pålægger selskaber at købe CO2-kvoter. Det gør man internt i Europa i dag til en vis grad, men det er ikke særlig mange penge, det drejer sig om, så det er også et område, man kunne kigge på, siger Henrik Gudmundsson.

/ritzau/