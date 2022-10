Lyt til artiklen

Den seneste tid er den russiske oligark Jevgenij Prigozjin – der er kendt som værende en af Vladimir Putins nærmeste allierede og er manden bag den private militærenhed Wagner – kommet mere og mere i fokus.

Nu lyder det, at hans udtalelser kan ende med indirekte at underminere Kremls styre.

Sådan lyder det i en analyse fra den amerikanske tænketank Institute for the Study of War (ISW), som løbende følger med i krigen i Ukraine.

»Wagner-gruppens finansmand Jevgenij Prigozjin og Wagner-tilknyttede medier kommenterer i stigende grad ineffektiviteten af de ​​traditionelle russiske militærinstitutioner og samfundsmæssige problemer, som indirekte kan underminere Kremls styre,« lyder det.

Der henvises blandt andet til, at Prigozjin hævder, at det i øjeblikket kun er Wagner-tropper, der opererer i Bakhmut (der ligger i Donetsk), hvilket dermed er en afvisning af den russisk-støttede Folkerepublikken Donetsk påstande om, at man også har styrker i området.

»Prigozjin understregede også, at han fuldt ud sponsorerer alt udstyr til sine tropper, da han svarede på et spørgsmål om, hvorvidt det russiske forsvarsministerium hjælper Wagner med forsyninger,« oplyser tænketanken.

Det kan – ifølge ISW – ende med at underminere Kremls nuværende tilgang til krigen.

»Prigozjins fortællinger har ingredienserne til at appellere til den russiske præsident Vladimir Putins nationalistiske vælgerkreds, der længe har opfordret oligarker til at finansiere forsyninger til de væbnede styrker, krævet gennemsigtighed om, hvad der virkelig foregår ved fronten, og kritiseret højere russiske militærinstitutioner for deres fiaskoer på frontlinjen,« lyder det i analysen, som fortsætter:

»Selvom Prigozjin ikke direkte modsætter sig eller kritiserer Putin, kan hans voksende berømmelse i det nationalistiske samfund underminere Putins 'stærkmands'-appel til sammenligning.«

