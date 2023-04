Lyt til artiklen

Jevgenij Prigozjin.

Navnet er efterhånden meget berømt og berygtet for sin brutale og nådesløse adfærd i Ukraine med lejesoldaterne i Wagner-gruppen.

Men nu skifter Prigozjin lidt sit fokus, og fremmer angiveligt sine politiske ambitioner ved at forsøge at få kontrol over et russisk parti.

Det skriver den amerikanske tænketank, Institute for the Study of War (ISW) i sin seneste opdatering om krigen i Ukraine.

Tænketanken citerer det uafhængige oppositionsmagasin Meduza, der mener, at Prigozjin flirter og har et voksende samarbejde med medlemmer af partiet 'Retfærdighedens Rusland – Sandheden'

Meduza skriver, at fire medlemmer af partiet forlod for at danne en ny bevægelse, hvor nogle medlemmer nævner tilnærmelsen mellem partileder Sergey Mironov og Prigozjin som årsagen til deres exit.

ISW har konsekvent rapporteret om det voksende forhold mellem Mironov og Prigozjin og vurderet, at Mironovs fortaler for anerkendelse af Wagner i Rusland kunne udløse yderligere fraktionering i Kreml.

Ifølge tænketanken vurderer to kilder i Kreml, at Prigozjin går efter en lederstilling inden for partiet for at kunne konkurrere med Sankt Petersborgs guvernør, Alexander Beglov, om indflydelse i byen.

Meduza's kilder hævdede, at Prigozjin tidligere var interesseret i at investere i det politiske parti 'Moderlandet' og kan være interesseret i at forfølge en stilling på føderalt niveau.

Kilderne indikerede dog, at det er usandsynligt, at den russiske præsidentadministration vil tillade Prigozjin at få kontrol over partiet 'Retfærdighedens Rusland – Sandheden' på grund af Prigozjins konflikt med embedsmænd i administrationen og med Beglov.