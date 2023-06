De er begge magtfulde. Populære. Berygtede. Og i besiddelse af egne private hære.

I lang tid var Ramzan Kadyrov og Jevgenij Prigozjin også på bølgelængde – men efter en dramatisk ny udvikling er situationen nu en helt anden.

Den tjetjenske leder, Kadyrov, og Wagner-bossen, Prigozjin, gjorde i månedsvis fælles front ved offentligt at kræve, at krigen i Ukraine blev optrappet, og ved mere eller mindre direkte at kritisere den russiske hærledelse og især forsvarsminister Sergej Sjojgu.

Men nu forsøger Kadyrov at positionere sig som Prigozjins direkte modsætning.

Sådan lyder det i hvert fald fra den amerikanske tænketank Institute for the Study of War (ISW).

Det sker, efter at Prigozjins fejde med Sjojgu har nået nye højder.

»Wagnergruppen vil ikke underskrive kontrakter med Sjojgu,« lød det kontant fra Prigozjin, efter at det russiske forsvarsministerium i weekenden annoncerede, at 'frivillige delinger' fremover vil blive placeret under ministeriets direkte kontrol.

Herunder private hærenheder som netop Wagner – og Ramzan Kadyrovs tjetjenske 'Zapad Akhmat'-bataljon.

Derfor er Kadyrovs seneste udmelding ifølge ISW bemærkelsesværdig.

I sin seneste analyse af krigens udvikling skriver ISW, at Kadyrov hævder, 'Zapad Akhmat'-bataljonen er ankommet til to grænseovergange i Belgorod-regionen, hvor tjetjenerne i samarbejde med de russiske styrker vil beskytte grænsen mod militsangreb fra ukrainsk territorium.

»Kadyrovs målsætning er sandsynligvis at positionere sig selv og de tjetjenske styrker som samarbejdende med det russiske forsvarsministerium i direkte kontrast til Wagnergruppens leder, Jevgenij Prigozjin,« skriver ISW.

Ud over at nægte at underskrive en kontrakt med forsvarsministeriet har Prigozjin tidligere truet med at indsætte sine Wagner-lejesoldater i Belgorod-regionen for at beskytte befolkningen mod angreb fra proukrainske militser uden tilladelse fra den russiske hærledelse.

