Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Noget kunne tyde på, at Rusland kan være ved at opsætte de rette betingelser for at kunne udføre såkaldte 'false flag'-operationer to steder.

Langs grænsen ved den ukrainske region Tjernihiv, der grænser op til Hviderusland, og ved Moldova.

Det er dog ikke sikkert, det reelt vil finde sted. Det skriver den amerikanske tænketank Institute for the Study of War (ISW) i sin seneste analyse.

»Den nordlige ukrainske operationelle kommando rapporterede den 23. februar, at russiske styrker forbereder mulige 'false flag'-operationer i de internationale grænseområder i Tjernihiv-region,« lyder det i analysen, som tilføjer:

Hvad er en 'false flag'-operation? Det er et begreb, der bruges om en mission, der har til formål at skjule, hvem der reelt står bag. Det kan efterfølgende kunne bruges som påskud for et angreb.

»Den nordlige ukrainske operationelle kommando oplyste, at ukrainsk efterretningstjeneste allerede har observeret russiske konvojer med umærket militærudstyr og personale klædt i uniformer, der ligner dem, som det ukrainske militær bærer, bevæge sig til områder nær grænsen til Tjernihiv.«

Ifølge den nordlige ukrainske operationelle kommando er det muligt, at formålet med de potentielle 'false flag'-operationer vil være at give de ukrainske styrker skylden for at krænke et uspecificeret lands territoriale integritet – hvilket ifølge ISW med stor sandsynlighed henviser til Hviderusland.

»Kreml forbereder muligvis 'false flag'-angreb for at tvinge Hviderusland ind i krigen, efter den hviderussiske præsident Aleksandr Lukasjenkos udtalelse den 16. februar om, at Hviderusland kun ville gå ind i krigen, hvis det blev angrebet af Ukraine,« lyder det i analysen, som baserer sig på vurderinger af spekulationer og gisninger – og altså ikke bekræftede oplysninger.

ISW vurderer videre i analysen, at et hviderussisk eller russisk angreb på de nordlige ukrainske regioner fortsat er højst usandsynligt.

Her ses den russiske præsident, Vladimir Putin, under et arrangement i Moskva den 23. februar. Foto: MIKHAIL METZEL Vis mere Her ses den russiske præsident, Vladimir Putin, under et arrangement i Moskva den 23. februar. Foto: MIKHAIL METZEL

»Men Rusland forsøger at tvinge Lukasjenkos hånd eller bebrejde Ukraine for at udvide krigen i et forsøg på at underminere støtten til Kyiv,« lyder det i ISWs analyse.

Derudover ser Kreml også ud til at opstille de rette betingelser for at kunne iscenesætte en 'false flag'-operation i Transnistrien, som er en lille prorussisk udbryderrepublik i Moldova.

Det kommer i kølvandet på, at det russiske forsvarsministerium torsdag hævdede – uden at fremlægge beviser for det – at ukrainske styrker planlagde at gennemføre en væbnet provokation mod Transnistrien.

Det russiske forsvarsministerium hævdede, at de ukrainske styrker ville klæde sig ud som det russiske militær for at få det til at se ud som om, russerne stod bag.

Regeringen i Moldova har efterfølgende afvist den påstand.

Tidligere har Moldovas præsident, Maia Sandu, også anklaget Rusland for at planlægge et kupforsøg i Moldova og at inddrage Transnistrien i krigen mod Ukraine.

Ifølge ISW betyder udmeldingen fra det russiske forsvarsministerium dog ikke, at den russiske præsident, Vladimir Putin, har til hensigt at angribe Moldova.

»Det vil være et foretagende, som han mangler militær kapacitet til, men det peger mod en eskalering i hans igangværende bestræbelser på at underminere den moldoviske stat,« lyder det.

Det er som tidligere nævnt værd at bemærke, at ISWs analyse baserer sig på vurderinger af spekulationer og gisninger – og ikke bekræftede oplysninger.