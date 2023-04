Lyt til artiklen

En mulig våbenhvile står for døren, når den ortodokse påske fejres 16. april.

Det forudser tænketanken Institute for the Study of War (ISW).

Tænketanken peger på, at de russiske myndigheder selv har opfordret til våbenhviler omkring religiøse helligdage – blandt andet til den ortodokse jul i januar 2023.

Formålet er angiveligt at påvirke situationen ved frontlinjen.

'En sådan pause ville gavne russiske tropper meget og give dem mulighed for at sikre deres fremgang i Bakhmut og forberede deres forsvar mod Ukraines modoffensiv i foråret 2023,' skriver tænketanken.

Analytikerne mener også, at Putin med et sådant krav fremstiller ukrainerne som uvillige til at tage de nødvendige skridt hen imod forhandlingsbordet, ligesom Putin vil positionere sig som den sande beskytter af den kristne tro.

'Skulle Rusland tilbyde og Ukraine afslå en våbenhvile under den ortodokse påske, vil Kreml således ikke have vist nogen større hengivenhed til forsvaret af kristendommen eller kristne værdier og heller ikke vist, at Kyiv afviser disse værdier. Putin vil kun endnu en gang have demonstreret sin kynisme,' slutter tænketanken.

Ingen er dog forpligtet til at acceptere en våbenhvile af religiøse grunde, understreger tænketanken.