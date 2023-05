Både Igor Girkin og Jevgenij Prigozjin er russiske nationalister og stærke tilhængere af krigen i Ukraine.

Alligevel er de ærkefjender – og nu kommer Girkin med en vild anklage mod Prigozjin.

Den kontroversielle tidligere hærchef og nuværende militærblogger Igor Girkin påstår nemlig, at Wagner-lederen Prigozjin planlægger et kup.

Mod præsident Vladimir Putin.

Det skriver den amerikanske tænketank Institute for the Study of War (ISW).

ISW skriver, at Girkin anklager Prigozjin for at ville gennemføre det påståede kup under den ukrainske modoffensiv, som ventes at gå i gang inden længe.

Girkin finder det ifølge ISW mistænkeligt, at Prigozjin netop nu, hvor modoffensiven meldes på vej, er i gang med at trække sine soldater væk fra fronten i Ukraine – angivelig for at gennemføre træning og for at lejesoldat-hæren skulle komme til kræfter igen efter de hårde kampe i Bakhmut på Wagner-baser dybt inde i Rusland.

Igor Girkin har for nylig kritiseret den russiske militærledelse for ikke at gøre noget ved Prigozjins gentagne angreb på forsvarsministeriet og især forsvarsminister Sergej Sjojgu, og han anklager Prigozjin for at forsøge at udvide sin egen magtbase.

Det er ikke muligt for B.T. at verificere Igor Girkins påstande om, at Prigozjin skulle planlægge et kup mod Putin.

