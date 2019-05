Under et kontrolbesøg på Yale New Haven Children's Hospital i USA opdagede lægerne noget ganske usædvanligt.

I trommehinden på en niårig dreng havde en flåt bidt sig fast og indkapslet sig i membranen.

Det fremgår ifølge CNN af et studie udgivet i New England Journal of Medicine.

Mærkelig summen i øret

Tre dage inden drengen tog på hospitalet, havde han, imens han legede udenfor, oplevet en besynderlig summelyd i øret.

Den lille dreng havde hverken mærket smerte eller ubehag i selve øjeblikket, men var nogle dage senere begyndt at føle sig utilpas, hvorfor familien valgte at få det undersøgt.

Da Dr. Erik Waldman, den ledende øre-næse-halslæge på Yale New Haven Children's Hospital, der ligger i West Haven nordvest for New York, kiggede den lille dreng i øret, opdagede han den lille blodsuger i drengens trommehinde.

Waldman forsøgte med en tynd pincet at få fat i tægen, men dens tænder var boret så dybt ned i trommehinden, at den ikke var til at hive ud.

Var bange for at ødelægge øret

Waldman turde ikke hive til, da han frygtede, at drengens trommehinde ville briste.

Lægerne tog et billede af drengens øregang, hvor man tydeligt kan se, at tægen har bidt sig fast i drengens trommehinde. Foto: New England Journal of Medicine Vis mere Lægerne tog et billede af drengens øregang, hvor man tydeligt kan se, at tægen har bidt sig fast i drengens trommehinde. Foto: New England Journal of Medicine

Ikke alene kunne det skabe akutte komplikationer for drengens hørelse, men også resultere i voldsomme smerter.

Det var heller ikke en mulighed, vurderede lægerne, at lade tægen sidde, da det på sigt ville påvirke drengens hørelse i en negativ forstand.

»Vi overførte ham til operationsstuen, og efter vi havde bedøvet ham, lykkedes det os med meget fine pincetter at fjerne tægens mundstykke«, siger Dr. David Kasle, der er medforfatter til undersøgelsens rapport.

Tægen blev efterfølgenden testet, og det viste sig at være en amerikansk hundetæge.

Operationen gik fint, og drengen blev efterfølgende behandlet med antibiotika, som efter en måned havde helet såret uden men.

Bærer af dødelig sygdom

Herhjemme bliver tusindvis af danskere hvert år bidt af flåter, som er aktive fra april til oktober.

98 procent af alle flåtbid er ifølge sundhed.dk ufarlige, men ved de sidste 2 procent er der risiko for at blive smittet med farlige bakterier.

Især borrelia - som kan udvikle sig til sygdommen borreliose - kan være dødelig, hvis den ikke bliver behandlet i tide.

Rammer børn og ældre

Ifølge Statens Serum Institut registreres der cirka 180 tilfælde af neuroborreliose om året.

Neuroborreliose er, når infektionen spreder sig fra bidstedet til andre organer - for eksempel hjernen.

Neuroborreliose optræder hyppigst blandt børn i alderen 5-10 år og voksne i alderen 60-70 år.