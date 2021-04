Den britiske prins Philip gik bort fredag. Nu sætter prins Andrew ord på sine og sin mors følelser.

Det føles, som om vi har mistet hele nationens bedstefar. Sådan beskriver prins Andrew, der er søn af den britiske dronning Elizabeth II, tabet af sin far, prins Philip.

Prins Philip døde fredag i en alder af 99 år. Han sov stille ind på Windsor Castle fredag morgen, oplyser det britiske kongehus.

Tabet har ramt dronning Elizabeth hårdt, fortæller prins Andrew. Hun har fortalt, at det føles, som at der er efterladt "et stort tomrum i hendes liv", siger han.

Prins Andrew fortæller, at hans mor var "utrolig stoisk", men var blevet ramt hårdt af ægtemandens død. Familien har samlet sig rundt om dronningen for at støtte hende.

Prinsen tilføjer ifølge britiske Sky News, at han støtter op om sin mor, som "må føle det mere end nogen anden".

Der bliver afholdt mindegudstjenester for prins Philip over hele landet søndag. Kongefamilien deltog i en, der blev holdt i kirken ved Windsor slottet.

Prinsens bortgang har udløst otte dages landesorg. De slutter, når prins Philip skal bisættes 17. april.

Ceremonien holdes i St. George's Kapel på kongefamiliens Windsor-slot. Den vil være lukket for offentligheden, oplyser Buckingham Palace.

Prins Andrews yngre bror, prins Edward, tilføjer, at faderens død er "et frygteligt chok".

Prins Philip, der ville være blevet 100 år til juni, havde været syg i noget tid, og han tilbragte mere end en måned på hospitalet fra den 16. februar. Her blev han blandt andet behandlet for hjerteproblemer.

/ritzau/AFP