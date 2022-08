Lyt til artiklen

Engang var han verdens rigeste mand.

Kendisinvestoren Warren Buffet har netop bogført et tab på hele 320 milliarder kroner i andet årets andet kvartal i sin virksomhed Berkshire Hathaway.

Det skriver AP.

Det enorme fald i virksomheden, som fungerer som holdingselskab for en lang række virksomheder, skyldes, at virksomhedens investeringer er faldet i værdi og at Buffet selv har købt markant færre aktier.

Samtidig er tre af virksomhedens største investeringer, Apple, American Express og Bank of America, gået betydeligt tilbage i samme periode.

Selv mener Buffet, at indtjeningen på virksomhedens drift er langt mere retvisende, fordi de ikke kan have store udfald, som værdipapirer på investeringer kan have.

Og netop driften af egne vorksomheder hos Berkshire Hathaway er gået godt, hvor de har tjent næsten 68 milliarder danske kroner - det er 19 milliarder danske kroner mere end sidste år.

Berkshire Hathaway ejer mere end 90 virksomheder og virksomheden melder, at de på alle deres største virksomheder er gået frem i indtjeningen på driften.

Warren Buffer sidder som administrerende direktør for virksomheden, og han er ifølge Forbes verdens syvende rigeste.