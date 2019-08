Man kan kalde sine kolleger mange ting for sjov. Også i USA.

Men at sammenligne en sort kollega med en gorilla blev bare for meget for en (hvid) tv-vært, der gjorde netop det i en udsendelse på morgen-tv i Oklahoma City i sidste uge.

Ankerkvinden på KOCO-TVs morgenflade, Alex Housden, afsluttede et indslag om en gorilla i den lokale zoo torsdag med at sammenligne gorillaen med sin ankermand Jason Hackett.

»Han ligner dig en smule,« sagde hun til Hackett, som holdt en kort pause, før han sagde: »Det gør han faktisk, ja.«

Næste dag rakte en tydeligt påvirket Housden hånden ud for at røre ved Hacketts arm, mens hun sagde, at hun var ked af det, hun sagde i går. Det skriver New York Post.

Hun ville aldrig gøre noget, der gør ondt på ham. »Jeg undskylder fra hele mit hjerte for det, jeg sagde,« sagde Housden. »Jeg ved, det var forkert, og jeg er så ked af det.«

Jason Hackett accepterede Alex Housdens undskyldning, men han gjorde det også helt klart, at hendes kommentarer havde gjort ondt.

»Det, hun sagde i går, var forkert,« sagde Hackett. »Vi er blevet et mere nuanceret samfund, og der er ingen undskyldning.«

Klippet med Housdens krasse kommentar blev flittigt delt på de sociale medier.

Mange angreb hende gennem hendes Facebook-side.

'Du skulle være fyret! Din stemme hører ikke til nyhederne mere. Hvis du føler dig tilfreds, med at sige disse ting, mens du er live på tv, hvem ved så, hvad du kan sige, når døren er lukket,' lød det fra brugeren Sonny Holloway.

Brugeren Julie Wexler anbefaler også, at Housden får silkesnoren.

'Nej. Du bliver nødt til at gå. Det er 2019, og du sammenligner sorte mænd med menneskeaber.

Dig. Du. Bliver. Nødt. Til. At. Gå. Ingen tårevædet undskyldning kan gøre det godt igen. GÅ!' skrev hun.