Umiddelbart lignede det et vælgermøde som så mange andre, da den demokratiske præsidentkandidat Dean Phillips besøgte Rochester i New Hampshire søndag.

Men et øjeblik mod slutningen gør, at det vil være noget, mange til stede vil huske i mange år frem.

Det sidste spørgsmål var egentlig stillet.

Men 77-årige Paul Langevin fra Rochester holdt alligevel sin rystende hånd op.

Han nærmest råbte Dean Phillips op.

Umiddelbart inden havde Phillips, der er den demokratiske outsider i primærvalget i New Hampshire, hvor Joe Biden slet ikke stiller op, svaret på spørgsmål om, hvad han mener, der skal gøres for at beskytte queer og homoseksuelles rettigheder i USA.

Netop i disse dage er de under pres flere steder, hvor der indføres love og regler mod minoriteternes rettigheder.

Så da Paul Langevin fik ordet, var det egentlig ikke for at stille et spørgsmål.

Det var for at takke Dean Phillips for at støtte rettigheder, som Paul på 77 år kæmper med og for.

»Jeg har aldrig snakket om det her foran så mange mennesker. Normalt gør jeg ikke den slags ... Jeg er en 77-årig - snart 78-årig - homoseksuel mand her fra Rochester. Og det er ikke et nemt liv,« sagde Paul Langevin.

Herefter fortalte Paul Langevin, hvordan han er blevet truet på livet for at være homoseksuel. Hvordan han har været bange for at fortælle andre om sin seksuelle orientering af frygt for problemer. Hvordan han har været bange for at bo i den by, Rochester, hvor han er født.

77-årige Paul Langevin. Foto: Jeppe Elkjær Vis mere 77-årige Paul Langevin. Foto: Jeppe Elkjær

Hele salen lyttede intensivt. Også Dean Phillips, der stille og roligt nærmede sig Paul Langevin, der sad bagerst i salen.

Da Paul Langevin var færdig med sin historie, gik Phillips hen til ham og gav ham et stort, langt kram.

B.T. fangede øjeblikket på video. Det kan man se øverst i artiklen.

Flere blandt publikum fik våde øjne. Det gjaldt blandt andre Dean Phillips pressechef. Og hans hustru Annelise.

»Jeg har normalt let til tårer, så de kom bare til mig. Det var et smukt øjeblik,« fortalte Annelise efterfølgende til B.T.

Da B.T. fangede Paul Langevin til en kommentar, var han nærmest helt rystet over sig selv.

»Jeg gør aldrig den slags ting her. Men jeg er glad for, jeg gjorde det,« siger den 77-årige, som Dean Phillips i øvrigt kækt bemærkede er yngre end både Joe Biden og Donald Trump.

Dean Phillips, et medlem af kongressen fra Minnesota, som først for nylig har fået vind i sejlene i Demokraternes valghjul, ser ud til at få et fint valg i New Hampshire.

Paul Langevin mødte også Dean Phillips efterfølgende. Foto: Jeppe Elkjær Vis mere Paul Langevin mødte også Dean Phillips efterfølgende. Foto: Jeppe Elkjær

Her står han i nogle målinger til 28 procent af stemmerne, mens Joe Biden, der ikke stiller op, står til at vinde med omkring 58 procent.

Det sker ved, at man kan skrive Bidens navn ind fysisk, selvom han ikke er på stemmesedlen.

Dean Phillips opstigning i målingerne er dog værd at følge, da mange demokrater frygter Joe Bidens alder og mulighed for at slå Trump i et rematch af kampen for fire år siden.

Og selvom Dean Phillips måske ikke selv kan slå Biden, så kan han med et godt resultat i New Hampshire så et frø, der kan gøre livet ualmindelig svært for den 81-årige amerikanske præsident.