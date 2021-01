Med tårer i øjnene og en stemme, der flere gange knækkede over, fortalte den kommende amerikanske præsident – Joe Biden – at han kun har én ting, han ærgrer sig over:

At hans søn, Beau Biden, ikke kunne være til stede.

Tirsdag holdt den 78-årige demokrat en følelsesladet tale i sin hjemstat Delaware, før han satte kurs mod Washington D.C., hvor han senere onsdag bliver indsat som landets præsident og rykker ind i Det Hvide Hus.

Talen holdt han ved nationalgardens hovedkvarter – Major Joseph R. 'Beau' Biden III National Guard/Reserve Center – der er opkaldt efter hans søn, som tidligere var major i nationalgarden, før han blev statsanklager og senere justitsminister i Delaware.

Her ses Joe Biden under talen i Delaware. Foto: JIM WATSON Vis mere Her ses Joe Biden under talen i Delaware. Foto: JIM WATSON

»Vi elsker jer alle,« sagde den tydeligt berørte Joe Biden i sin tale til folket i Delaware, hvor han længe sad som senator, før han blev vicepræsident under præsident Barack Obama i 2008.

»I har været der for os gennem det gode og det dårlige. I gik aldrig jeres vej. Jeg er stolt, stolt, stolt, stolt af at være en søn af Delaware. Og jeg er endnu mere stolt af at stå her og gøre det fra Major Beau Biden-bygningen. Mine damer og herrer, jeg har kun én ærgrelse. At han ikke er her,« tilføjede Joe Biden.

Sønnen Beau måtte han tage afsked med i 2015, da Beau som 46-årig mistede livet efter at have fået konstateret en hjernesvulst.

Flere år forinden havde Beau og broderen Hunter overlevet den tragedie, der endte med at koste Joe Bidens daværende hustru, Neilia, og deres datter, Naomi, livet.

Joe Biden under sin tale. Foto: TOM BRENNER Vis mere Joe Biden under sin tale. Foto: TOM BRENNER

Hustruen sad i 1972 i en bil sammen med de tre børn, da de blev påkørt – og hverken hun eller datteren overlevede.

Joe Biden overvejede efterfølgende at trække sig ud af politik for at tage sig af sønnerne, men han blev overtalt til at fortsætte. Og nu – onsdag – bliver han landets næste præsident.

Under talen fortalte han dog, at han havde troet, at det havde været Beau, der ville blive introduceret som den nye præsident.

»Vi skulle have præsenteret ham som præsident,« lød det fra Biden.

Joe Biden sammen med hustruen, Jill Biden. Foto: TOM BRENNER Vis mere Joe Biden sammen med hustruen, Jill Biden. Foto: TOM BRENNER

Han har ifølge Today tidligere fortalt, at han havde troet, at sønnen en dag ville stille op som præsidentkandidat, hvis han ikke var gået bort som følge af kræftsygdommen.

Da Joe Biden sluttede sin tale af, tørrede han sine øjne og begyndte at gå væk fra mikrofonen, før han vendte tilbage igen:

»Jill sagde, jeg ikke skulle blive følelsesladet,« sagde han med et skævt smil med henvisning til hustruen Jill, som han mødte tre år efter den tragiske bilulykke.

»Jeg er Jills mand,« tilføjede han, da hun dukkede op ved hans side.

Udover sønnen Hunter har Joe datteren Ashley, som han har fået med Jill Hunter.