»Hans liv havde mening, og han har været med til at ændre verden for alle andre,« siger George Floyds bror efter et følelsesladet døgn.

B.T. var øjenvidne til sejrsfesten, da Black Lives Matter-aktivister gik gennem Minneapolis' gader, umiddelbart efter at dommeren havde kendt politimanden Derek Chauvin skyldig i alle tiltaler for mordet på George Floyd.

Derek Chauvin skal nu afsone mellem 12 og 40 år i fængsel. Strafsudmålingen finder først sted senere.

En større forsamling, både sorte og hvide, unge og ældre, bevægede sig gennem det indre Minneapolis' gader, hujende og råbende.

»Jeg er her i dag for at fejre, at retfærdighed er sket fyldest i en enkelt sag, men også for at kræve forandring. Vi vidste hele tiden, at Derek Chauvin var skyldig i mord, men det her er bare en sag. Der er udbredt racisme blandt politiet i hele landet, og det skal stoppes nu. Vi går på gaden igen i morgen,« sagde aktivisten Deborah Kachinsky til B.T.

Der er næppe nogen tvivl om, at kampen for at komme institutionaliseret racisme i amerikansk politi til livs har fået vind i sejlene med sejren i retten. Både præsident Joe Biden og vicepræsident Kamala Harris har efter domsafsigelsen tirsdag aften dansk tid talt om den historiske betydning, dommen har og vil få.

»Vi bærer på en tung arv af racisme. Sorte er blevet behandlet på en umenneskelig måde gennem generationer. På grund af smartphones bliver disse overgreb nu dokumenteret. Dommen i dag (tirsdag, red.) er en fortsættelse af den borgerrettighedskamp, som mine forældre var med til i 1960erne, og den er vigtig. Ikke bare for det sorte USA, men for os allesammen,« sagde Kamala Harris.

Hun står bag en storstilet lovforslag, der skal reformere det amerikanske politi, blandt andet ved at harmonisere hvilke magtbeføjelser politiet har, så det er det samme i alle stater. Som det er nu, er der mere end 18.000 politiinstitutioner i USA med vidt forskellige regler.

Men Kamala Harris' lovforslag er endnu ikke blevet vedtaget i senatet. Republikanerne stritter imod, og det er et godt billede på, at selvom forandring er på vej, så har en stor del af amerikanerne fortsat ikke meget tilovers for Black Lives Matter.

De aktivister, B.T. talte med i Minneapolis, gav alle udtryk for, at George Floyd-sagen kun er ét kapitel i en forestående kamp. Onsdag vågnede USA op til spørgsmålet: 'Hvad nu?'

Pårørende til andre sorte mænd dræbt af politiet håber på politisk reformvilje.

»Jeg tror, at det for rigtig mange mødre er en kollektiv lettelse. Jeg har ikke sovet ordentligt, mens denne retssag har kørt. Dommen vil ikke bringe min søn tilbage, men den giver håb om forandring. Jeg er sikker på, at vi kan skabe denne forandring sammen,« fortalte Sabrina Sabrina Fulton onsdag til 'Good Morning America'. Hendes søn blev dræbt af en politimand for to år siden.

USAs justitsminister lovede onsdag en gennemgang af politisystemet i Minneapolis og staten Minnesota.

Der er i Minneapolis i dag en fornemmelse af, at vi har været vidne til en historisk begivenhed, der på sigt vil ændre dagligdagen for millioner af amerikanere.

Byen har lukket ned under hele retssagen, men nu pilles barrikader og plader for vinduerne ned igen. Minneapolis er i hvert fald for nu på vej tilbage mod en normal hverdag.

Men Black Lives Matter-kampen forventes at fortsætte over hele landet, og meget vil handle om, hvordan denne aktivisme udspiller sig.

Præsident Biden lovede at gøre alt menneskeligt muligt for at få gennemført politireformer, der i øvrigt bærer George Floyds navn. Han fortalte om en samtale, han havde haft med George Floyds seksårige datter Gianna efter begravelsen.

»Jeg knælede ned med hende foran kisten og sagde til hende, at hendes far ville være stolt af hende. Hun sagde: 'Far ændrede verden'. Her til eftermiddag talte jeg igen med Gianna, og jeg sagde til hende: 'Du havde ret. Din far har forandret verden'. Lad det være George Floyds arv til os alle,« sagde Joe Biden.