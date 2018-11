»Jeg elsker Trump. Og derfor føler jeg for ham lige nu.«

Sådan siger Kath Tjavin til B.T.

På storskærmen til Valgaften-fest i Lansing, Michigan er det netop blevet meddelt, at det Demokratiske parti fra januer igen vil have flertallet i Repræsentanternes Hus.

Det amerikanske midtvejsvalg cementerede det Republikanske partis flertal i Senatet.

Men med halvdelen af Kongressen på demokratiske hænder vil Præsident Donald Trump fremover have betydeligt sværere ved at føre sine politiske planer ud i livet. Og mange spår også, at Repræsentanternes Hus i de næste to år vil gøre alt for at retsforfølge og i det hele taget gøre livet så surt som muligt for USAs 45. præsident, DJ Trump.

»Han har klaret det så godt. Og vores land er blevet så meget bedre, mens han har været præsident. Nu vil det hele gå baglæns igen. Og demokraterne vil gøre alt for at ødelægge alt det, Donald Trump har udrettet. Det knuser mit hjerte,« siger Kath Tjavin, der ikke kan holde tårerne tilbage.

Skuffelsen er tydelig overalt i det store lokale, hvor Det Republikanske parti har valgt at holde deres valgaften-fest. Men reagerer så krartigt som Kath Tjavin, der nu er helt opløst.

»Vi vidste, at det ville blive en svær aften. Men det kunne have været gået langt værre,« siger Keith Hudson, der sidder ved samme bord som Kath.

»Demokraterne kunne også have vundet magten i Senatet. Men her stod vi stærkt. Og måske, måske vil den nye delte magt tvinge de to partier til et nyt samarbejde.. Man kan jo altid håbe,« siger Keith Hudson.