»Jeg kan ikke få luft, lad være at slå mig ihjel«.

Sådan lyder de tragiske ord, der kommer ud af George Floyds mund, få sekunder før han ikke længere trækker vejret.

Millioner af mennesker har set videoen, hvor den afroamerikanske mand bliver holdt nede med knæet af en politimand i så voldsom en grad og i så lang tid, at han mistede livet.

Hele sekvensen på omkring ti minutter blev filmet, og undervejs gør flere 'tilskuere' det klart for politiet, at George Floyd ikke længere trækker vejret, og at han desuden bløder fra næsen.

Billedet af George Floyd Foto: DARNELLA FRAZIER Vis mere Billedet af George Floyd Foto: DARNELLA FRAZIER

Men politibetjenten fjerner ikke knæet, der sidder solidt plantet ved Floyds hals, og da først han gør det, er det for sent.

Sagen har kostet fire betjente jobbet, men det er slet ikke nok for tusinder af amerikanere, der både på de sociale medier og fysisk i form af demonstrationer har gjort klart, at episoden er endnu et tegn på racediskriminationen i USA.

I flere store amerikanske byer har gadebilledet tirsdag været fyldt til med 'Black Lives Matter'-skilte, der er blevet båret rundt af demonstranter.

Og det er gået vildt for sig.

I Minneapolis endte det med kampe mellem demonstranter og politiet, der flere gange måtte ty til tåregasgranater.

Her er der blevet kastet tåregas. Foto: TWITTER/ @SCIENCEBYMAIL Vis mere Her er der blevet kastet tåregas. Foto: TWITTER/ @SCIENCEBYMAIL

På det sociale medie Twitter florerer der også flere videoer, der viser voldsomme scener fra demonstrationerne.

Man ser blandt andet, hvordan demonstranter vælter et hegn, hvordan en mand smadrer ruden på en politibil, og hvordan der bliver hældt en form for mælk ind i en efterladt, smadret politibil.

“Rare Footage” .

Protest #Video From #Minneapolis against the killing of #GeorgeFloyd . #MinneapolisPoliceMurderdHim #BlackLivesMatter #GeorgeLloyd#video #viral pic.twitter.com/t3hFN4hZ0Y — The Voice Of Liberty (@VOLFdotTV) May 27, 2020

Men det er ikke kun 'normale' amerikanere på gaden, der er rasende efter det forrykte politiarbejde.

Store sportsstjerner og andre amerikanske kendisser har givet udtryk for deres frustration på de sociale medier for at få sat fokus på sagen.

En af dem er eksempelvis basketball-stjernen LeBron James, der på sin Instagram har lagt et billede ud, hvor han sætter fokus på afroamerikanernes rettigheder i USA.