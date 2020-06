Fredelige demonstranter foran Det Hvide Hus blev angiveligt sparket, skubbet omkuld og skudt med tåregas og gummikugler blot så præsident Donald Trump kunne gå en tur og blive fotograferet foran en kirke med en bibel i hånden.

»Det er det mest absurde magtmisbrug, jeg har set i hele min karriere.«

Sådan sagde den erfarne CNN-journalist Anderson Cooper, efter Donald Trumps særprægede optrin.

Klokken lidt i 19 lokal tid i Washington D.C. fortalte Donald Trump den fremmødte presse bag Det Hvide Hus, at han med hjælp fra militæret ville stoppe optøjerne overalt i USA.

U.S. President Donald Trump holds up a Bible during a photo opportunity in front of St. John's Episcopal Church in the midst of ongoing protests over racial inequality in the wake of the death of George Floyd while in Minneapolis police custody, outside the White House in Washington, U.S., June 1, 2020. REUTERS/Tom Brenner

»Og når det er gjort, vil jeg besøge et meget, meget vigtigt sted,« sagde præsidenten uden at fortrække en mine.

I baggrunden kunne man nu via tv-kanalernes mikrofoner nu høre skud og skrig.

Lyden kom fra de tusindvis af demonstranter, der hele dagen havde opholdt sig i Lafayette Park på den anden side af gaden foran præsidentens bolig i Washington D.C..

Før sin tale havde præsidenten beordret den fremsommelige menneskemængde til at blive fjernet med hård hånd, gummikugler og tåregas. Og både nationalgarden og militæret sørgede hårdhændet for, at gaderne blev ryddet på rekordtid.

Demonstranter blev ramt med gummikugler og tåregas, før Donald Trump kunne gå fra Det Hvide Hus til St. John's Kirke. Her får en kvindelig demonstrant renset øjnene efter tåregasangreb. Foto: Jim Bourg - Reuters

Donald J. Trump går over stok og sten fra Det Hvide Hus til St. John's Kirke for at blive fotograferet med en bibel. Foto: TOM BRENNER - Reuters.

Mindre end en halv time senere svingede porten til Det Hvide Hus op og ud kom selve præsidenten i spidse laksko og jakkesæt.

Omgivet af bl.a. udenrigsminister Mike Pompeo, hundredevis af svært bevæbnede secret service agenter og favorit-datter Ivanka iført stillethæle og en rummelig hvid håndtaske, gik præsidenten med syvmileskridt hen til den nærliggende kirke, St. John's Church.

Her fik præsidenten udleveret en sort bibel, som han holdt op i luften som et stop-skilt. Og så klikkede hundredevis af kameraer.

»Er det deres egen bibel,« spurgte en journalist, hvortid Trump svarede: »It's a bibel« - Det er én bibel.

En svært bevæbnet Secret Service agent beskytter Donald Trump. Foto: TOM BRENNER - Reuters.

Hverken præsidenten eller de politikere, der efterfølgende blev beordret til at stille sig op ved Trumps side, gik ind i kirken, der var lukket og barrikaderet efter weekendens optøjer.

Der var ingen, der bad en stille bøn. Og efter mindre end to minutter, vendte Donald Trump om på hælen og gik tilbage igennem Lafayette Park, der nu var renset for demonstranter.

»Præsidenten har netop vanæret min kirke. Jeg ved ikke, hvad han bestilte der. Han var ikke inviteret. Og jeg skammer mig mig på hans og på vores lands vegne,« sagde biskop Mariann Edgar Budde, der er ansvarlig for St. John's Kirke.

På forhånd var kun få informeret om Donald Trumps besøg i den 200 år gamle kirke. Og først bagefter afslørede avisen New York Times den virkelige årsag til det overraskende besøg.

Donald Trump var godt beskyttet, da han gik fra Det Hvide Hus til St John's kirke. Foto: TOM BRENNER - Reuters.

I weekenden havde samme avis således afsløret, at Donald Trump sidste fredag havde tilbragt natten i et beskyttelsesrum fem etager under Det Hvide Hus.

Secret Service var angiveligt bekymret for præsidentens sikkerhed.

Den afsløring havde præsidenten ifølge New York Times fundet så pinlig, at han med avisens ord ville 'bevise sin mandlighed' ved at benytte sit militær til at fjerne demonstranterne foran Det Hvide Hus.