Alle højesteretsdommere er nogle "bumser", der burde fængsles, har nu afgående brasiliansk minister sagt.

En af de mest kontroversielle skikkelser i præsident Jair Bolsonaros brasilianske regering går af.

Uddannelsesminister Adam Weintraub har således torsdag lokal tid meddelt, at han stopper. Det skriver nyhedsbureauet dpa.

Det sker, efter at han har været under beskydning i forbindelse med flere sager og blandt andet sagt, at højesteretsdommere er kriminelle og skulle sættes i fængsel.

- Ja, denne gang er det sandt. Jeg forlader uddannelsesministeriet, siger Weintraub torsdag lokal tid ifølge dpa i et video-opslag på Twitter, hvor han står sammen med Bolsonaro.

Hans afgang var ventet de fleste steder.

Det skyldes, at den brasilianske højesteret for nylig inkluderede Weintraub i en undersøgelse af beskyldninger om, at Bolsonaro-støtter har spredt falske nyheder og informationer til fordel for præsidenten.

Weintraub er angiveligt den syvende brasilianske minister, der stopper under Bolsonaro, skriver dpa.

Den omstridte minister er også uddannet økonom og skal nu have et job i Verdensbanken, meddeler han.

Verdensbanken har endnu ikke meldt noget ud om hvilken stilling.

Også ideologisk har Weintraub været en af mest omstridte og markante stemmer i Bolsonaros regering, skriver nyhedsbureauet Reuters.

Han har blandt andet skabt røre ved at insinuere, at Kina, som er Brasiliens største handelspartner, kunne stå bag coronavirusset som led i en plan for "verdensherredømme".

Hans kommentarer om højesteretsdommerne faldt under et regeringsmøde, som blev optaget på video.

- Hvis det stod til mig, ville jeg sende alle de bumser i fængsel, sagde han på mødet ifølge Reuters.

Bolsonaro har også deltaget i striden med højesteret blandt andet ved at gå med i demonstrationer mod landets øverste domstol.

Præsidenten har dog de seneste dage ifølge Reuters forsøgt at mindske spændingerne, og derfor var det i strid med regeringens linje, da Weintraub søndag deltog i en protest mod højesteretten.

Også det har bidraget til spekulationer om hans afgang, som nu er en realitet.

/ritzau/