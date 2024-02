Chris Sloan og flere andre familiemedlemmer modtog en sms-besked fra broderen David. Om at deltage i et fælles opkald.

»Det, jeg bliver nødt til at fortælle jer, bliver den værste nyhed, I har hørt i hele jeres liv,« lød det fra David, da familiemedlemmerne var samlet på linjen.

»Og det var det,« siger Chris Sloan til den lokale tv-station KFOR ifølge The New York Post.

Broderen måtte dele den frygtelige nyhed om, at deres syvårige niece, Sloan Mattingly, var omkommet i en ulykke, mens hun og familien var på ferie i Florida.

Sloan Mattingly var sammen med sin storebror Maddox i gang med at grave et hul i sandet på stranden ved Lauderdale-by-the-Sea i tirsdags, da sandet pludselig gav efter – og begravede den lille pige.

Nu deler familien flere detaljer om den ubærlige tragedie.

»Senere fandt vi ud af, at hun, da sandet havde begravet hende, forsøgte at gribe fat om Maddox' ben for at komme op af sandet,« siger Chris Sloan.

»Til sidst kunne han ikke føle hende længere,« tilføjer han.

Sloan Mattingly blev begravet, da sandet på stranden pludselig gav efter. Foto: WSVN-TV/AP/Ritzau Scanpix Vis mere Sloan Mattingly blev begravet, da sandet på stranden pludselig gav efter. Foto: WSVN-TV/AP/Ritzau Scanpix

Da sandet pludselig gav efter, dækkede det Maddox helt op til brystkassen, mens lillesøsteren angiveligt blev begravet 1,8 meter under sandoverfladen, skriver Sky News.

Maddox skreg omgående efter hjælp, og folk ilede til for at grave ham og Sloan fri.

Trods den ihærdige indsats lykkedes det først at få den lille pige op efter 20 minutter, og da var det desværre for sent.

Hun døde på hospitalet i den nærliggende by Fort Lauderdale.

Familiens drømmeferie blev til et mareridt. Foto: WSVN-TV/AP/Ritzau Scanpix Vis mere Familiens drømmeferie blev til et mareridt. Foto: WSVN-TV/AP/Ritzau Scanpix

Der er oprettet en GoFundMe for at hjælpe forældrene Jason og Therese med at skaffe penge til Sloan Mattinglys begravelse.

»Lad være med at fortælle os, at du er ked af vores tab. Det skal du ikke gøre mod os. Vi oplevede det mest vidunderlige menneske og vil for altid være forandret takket være hende,« skriver moren, Therese, i en hyldest til sin afdøde datter på fundraiser-hjemmesiden.

»Vi elsker dig ud over alle fantasiens grænser. Vores dejlige Sloan,« fortsætter hun.

Der er i skrivende stund indsamlet lidt over en million kroner.

Familien, der bor i Indiana, tog sjældent på ferie, på grund af at faderen, Jason, som selvstændig sjældent havde tid.

Så turen til Floridas varme var en drømmeferie for dem – indtil tragedien ramte.