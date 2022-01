Brevet fra syvårige Josephine rammer lige ned, hvor det gør allermest ondt for premierministeren.

»Det viser jo bare, at Boris Johnson har været fuldt bevidst om hykleriet i det,« som B.T.s internationale korrespondent Jakob Illeborg udtrykker det.

For i kølvandet på afsløringen af endnu-endnu-endnu-endnu en festlig komsammen blandt medarbejderne i Downing Street – denne gang en fejring af Boris Johnsons egen fødselsdag – i en periode med omfattende coronanedlukning i Storbritannien er to håndskrevne breve fra samme periode igen dukket op til overfladen.

Oven i det har politiet tirsdag formiddag meldt ud, at man nu vil efterforske »en række« hændelser i Downing Street i de seneste to år. Her har politichef Cressida Dick meldt ud, at man ikke mindst har reageret, fordi, der »er en dyb offentlig bekymring i forhold til beskyldningerne«.

Josephines brev til Boris Johnson.

Men tilbage til de to breve: Et fra syvårige Josephine og et fra Boris Johnson.

Her havde Storbritanniens leder kun tre måneder inden sin egen fødselsdagsfest en brevudveksling med den lille pige – dengang foreviget på sociale medier.

»Jeg bliver hjemme, fordi du har bedt os om at gøre det. Jeg tror, at mor og far aflyser min fødselsdag, men det gør ikke noget, fordi jeg ønsker, at alle skal have det godt,« som pigen skriver i sit brev på dagen, hvor hun fylder syv år.

Hertil roser Boris Johnson 21. marts 2020 Josephine for at »være et godt eksempel«:

Boris Johnson svar til Josephine. Foto: Boris Johnsons egen Twitterprofil

»Vi må alle gøre vores for at beskytte sundhedsvæsenet og redde liv, og det er præcis, hvad du gør. Så godt gået,« som han skriver i sit svar, der dengang blev lagt på Twitter, krydret med hashtagget 'vær som Josephine'.

Ikke mærkeligt tager brevudvekslingen nu igen en runde i britiske medier:

'Den lille pige, der gør premierministeren til skamme', som Daily Mail skriver

'Hvordan en lille pige, der fulgte reglerne, satte et bedre eksempel end vores politiske elite', som Telegraph skriver.

De britiske avisforsider er også fyldt med afsløringen af Boris Johnsons fødselsdagsfest 19. juni 2020, hvor det var forbudt at samles inden døre i Storbritannien med andre end sin egen husstand. 30 mennesker var dengang samlet i Downing Street for at sige 'Happy Birthday' til den konservative toppolitiker.

»Her til morgen har der også været en historie fremme om en ung mand, som ikke kunne se sin døende mor på hospitalet den dag, hvor fødselsdagsfesten foregik. Hun døde så bagefter, efter at sønnen havde overholdt reglerne,« siger B.T.s Jakob Illeborg:

Boris Johnson med en fødselsdagskage 19. juni 2020, hvor han fik den overrakt på en skole i Bovingdon. Foto: Andrew PARSONS

»Selvom det egentligt er mere af det samme, sker det jo nu på et tæppe af de tidligere skandaler. Det går absolut ikke positivt hjem hos befolkningen, at der nu er endnu et grelt eksempel på, hvor dybt hyklerisk det har været, at der har eksisteret et andet sæt regler for Boris Johnson og hans folk.«

Og ikke mindst kommer beretningen om fødselsdagsfesten i selvsamme uge, som en længe ventet embedsmandsrapport om de mange fester bliver offentliggjort.

»Konklusion i de britiske aviser er, at det her har Boris Johnson slet ikke råd til,« siger Jakob Illeborg:

»Mange konservative politikere har sagt, at de først vil tage stilling til et eventuelt mistillidsvotum efter, at de har læst rapporten, og mens de venter, bliver de så dynget til med endnu en forsamlingsskandale.«

Boris Johnson har været britisk premierminister siden juli 2019. Spørgsmålet er efterhånden, hvor længe han holder i jobbet.

Tror du Boris Johnson overlever som premierminister oven på festskandalerne?

Og hvor længe hans eget parti kan acceptere tingenens tilstand.

»Så længe der bliver ved med at komme nye historier ud om den form for arrogance og regelbrud, som regering har stået for, så rejser det tvivl om, hvorvidt man overhovedet kan stole på premierministeren og hans regering i den her sammenhæng. Og jeg tror simpelthen ikke, at det konservative parti har råd til, at folk har disse tanker,« siger Jakob Illeborg:

»Der skal sandsynligvis et offer til, og det kan meget vel være det ypperste offer: Premierministeren.«