Du skal ikke gøre, som jeg gør. Du skal gøre, som jeg siger.

Sådan lyder en slidt frase, som mangen forældre sikkert har forsøgt sig med overfor familiens yngste i en snæver vending.

Den strategi virker som bekendt dårligt – både når det gælder børneopdragelse – og i alle andre af livets forhold.

Det må den britiske premierminister sande efter flere ugers stormvejr.

Festerne i Downing Street nummer 10 under coronanedlukningen bliver ved med at volde Boris Johnson problemer, og det er ikke kun i parlamentet blandt politiske modstandere, at kritikken mod Johnson er hård.

Også i befolkningen er der ikke den store forståelse for, at de selvsamme politikere, som lukkede landet ned og forbød fester og forsamlinger på mere end et par stykker, selv holdt fødselsdage, fester og fyraftensarrangementer under pandemien.

Syvårige Isobel fra Sheffield har selv misset to fødselsdage på grund af corona.

Nu er hun blevet så vred på landets leder, at hun har skrevet et personligt håndskrevet brev til premierministeren, hvor hun forlanger en undskyldning.

"Next time follow the rulse! And I know that you made them but that is not an exoos. even the Queen had to follow them." A lovely little citizen, Isobel, from Sheffield wrote to PM.https://t.co/UAx23RjbPt — Dr. Salimeh Pour Mohammad (@SalimehPM) February 5, 2022

»Hvorfor kunne jeg ikke holde fest på min seks- og syvårs fødselsdag, når du kunne?« spørger den lille pige retorisk.

»Næste gang – følg reglerne. Jeg ved, at du lavede dem, men det er ikke en undskyldning.«

Isobels forældre delte billederne af deres datter og brevet på de sociale medier, hvor det straks blev delt.

Til BBC fortæller hendes mor, at Isobel har været »ret vred« over situationen og stillede spørgsmål til, at de mennesker, der lavede reglerne, ikke selv fulgte dem.

Nu håber datteren, at hun kan fejre sin otte års fødselsdag til april. Isobel håber også på at få en undskyldning fra premierministeren.