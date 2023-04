Lyt til artiklen

I de måneder, hvor den syvårige pige har været indlagt på hospitalet, har hun aldrig nævnt sine forældre.

»Nu hvor jeg er her, har jeg det godt,« skulle hun have sagt til personalet.

Det er det svenske medie Sydsvenskan, der opruller de rystende begivenheder i den skånske by Eslöv via aktindsigt i myndighedernes dokumenter.

»Det er en virkelig forfærdelig sag,« som kammeranklager Ingegerd Jigin siger til mediet.

For den lille pige har det i virkeligheden slet ikke godt. Heller ikke i dag – flere måneder efter at alt blev afsløret natten til juleaften sidste år.

Her blev den syvårige pige bragt til hospitalet. Hun havde hjerte- og leversvigt, og hun var døende.

Hurtigt blev det konstateret, at hun på en eller anden måde havde indtaget ætsende eddike.

Men lægerne fandt også massive tegn på underernæring og omsorgssvigt. Og pigen havde blå mærker og sår flere steder på kroppen.

Forældrene blev anholdt, og de er nu mistænkt for at have forgiftet deres datter. De er også mistænkt for at have mishandlet hende gennem en længere periode.

Måske i flere år.

»Mistanken går på, at hun har været låst inde derhjemme, men vi ved ikke, hvor længe det har stået på,« siger kammeranklager Ingegerd Jigin til Sydsvenskan.

I dag betragtes den syvårige piges tilstand som stabil, men hun er mærket for livet.

På grund af indtagelsen af den ætsende eddike er hendes mavesæk blevet fjernet, og hun kommer aldrig igen til at indtage fast føde.

»Politiet taler en lille smule med hende hver uge, men hun har det svært,« siger kammeradvokat Ingegerd Jigin:

»I et stykke tid vidste vi jo slet ikke, om hun ville overleve.«

Forældrene nægter sig skyldige i anklagerne.