Pige druknede i fransk flod, inden båd nåede ud på Den Engelske Kanal. Genoplivningsforsøg var forgæves.

En syvårig pige er søndag druknet, i forbindelse med at en båd med 16 migranter forulykkede på vej fra Nordfrankrig til Storbritannien.

Det oplyser lokale myndigheder.

Båden havde ikke den "passende størrelse til at transportere så mange mennesker", står der i en meddelelse fra præfekturet i departementet Nord.

Det var på floden Aa i det nordlige Frankrig, at båden forulykkede, kort efter at den havde sat kurs mod Storbritannien.

Aa munder ud i Den Engelske Kanal, farvandet mellem England og Frankrig.

Da der er kommet øget overvågning ved kysten, forsøger flere migranter at gå om bord på både et stykke væk fra kysten som led i en ny tendens.

Det var en person på gåtur i området, som slog alarm.

Politi og brandfolk hastede til ulykkesstedet, og den syvårige pige blev forsøgt genoplivet. Men det lykkedes ikke, oplyser anklagerne i Dunkerque til AFP.

Der er blevet foretaget flere anholdelser i forbindelse med hændelsen, lyder det videre.

Efterforskere undersøger, om der er grundlag for flere sigtelser, heriblandt manddrab, menneskesmugling og at danne en kriminel gruppe.

Ifølge præfekturet blev pigens forældre, som også havde tre yderligere børn med, bragt på hospitalet i byen Dunkerque.

I alt var der ti børn i alderen 7 til 13 år med båden. De andre passagerer var pigens forældre, et andet par og to yngre mænd.

Ifølge præfekturet var fartøjet "angiveligt blevet stjålet".

Migranters forsøg på at krydse Den Engelske Kanal er en fortsat kilde til spændinger mellem Storbritannien og Frankrig.

Alene i februar nåede 671 personer til England.

En aftale fra marts 2023 betyder, at Storbritannien over tre år bidrager med 541 millioner euro til, at hundredvis af franske betjente kan forsøge at stoppe migranterne.

Næsten 30.000 migranter krydsede Den Engelske Kanal for at komme til Storbritannien fra det kontinentale Europa i 2023. Det var et markant fald i forhold til året før. Det viste tal fra den britiske regering i januar.

/ritzau/AFP