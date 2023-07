Iført en kortærmet, hvid bluse med tryk fra gyserfilmen 'Jaws' står han ved hoveddøren og vinker til naboen, der byder ham velkommen.

»Hej. Jeg vil bare høre, om du kender nogen børn på 11 til 12 år, for jeg har brug for venner. Rigtig meget brug for venner,« siger han så.

Syvårige amerikanske Shayden Walker tror på det tidspunkt nok næppe på, at netop denne nabo vil gøre nogen større forskel for ham og hans liv.

For naboen har ikke selv børn. Men han har noget andet.

Han har et kamera, der optager mødet med den unge dreng, som snart vil modtage støtte og omsorg fra alverdens kanter.

I videoen fra CNN-samarbejdspartneren KFDA, som du kan se øverst i artiklen, fortæller den syvårige dreng, at han forud for mødet med naboen længe er blevet mobbet.

»Før manipulerede de andre børn mig og sagde, at de gerne ville være venner, men de bad mig om at gøre frygtelige ting, så det føltes ikke, som om de virkelig var mine venner,« beretter han, og hans mor stemmer i:

Hun har bevidnet, hvordan andre børn igennem tiden har gjort grin med sønnen, der af og til vifter ustyrligt med armene og siger nogle 'mærkelige lyde'.

Og latterliggørelsen har langsomt ført til, at sønnen bliver mere og mere isoleret. Indelukket og trist.

Men Shayden Walker ønsker ikke at være alene, og en dag træffer han en beslutning om selv at opsøge venskaber. Derfor begynder han at stemme dørklokker i nabolaget.

Det er her, han møder naboen, der filmer mødet, som inden længe bliver delt vidt og bredt på det sociale medie TikTok.

Opbakningen til den syvårige er ifølge CNN enorm, og i dag har han fået nye venner og selvtillid. Og medietid.

Sidstnævnte benytter han til at sprede et budskab, som du også kan høre i videoen ovenfor.

»Hvordan ville du have det, hvis du blev mobbet? Hvordan ville du have det?«