En syvårig dreng ved navn Eli reddede sin toårige lillesøster Erin med en sand heltegerning.

Han kravlede nemlig ind i et brændende hus for at få sin søster ud, inden det var for sent.

Det skriver CNN.

Det havde ellers været en helt normal aften hos familien Davidson i byen New Tazewell i Tennesse. Familiens tre børn var lagt i seng omkring 20.30, men blot nogle timer senere vågnede mor Nicole Davidson op til lugten af røg. Få minutter senere tog flammerne til, og lillesøster Erins værelse var lukket inde af dem.

»Røgen og ilden var så kraftig, at det var umuligt for mig at komme ind. Vi gik ud og prøvede at komme ind gennem vinduet, men der var intet, jeg kunne stå på, så jeg kunne komme ind. Så jeg løftede Eli op, og han kunne komme igennem og tage hende fra hendes seng,« fortalte far Chris Davidson til CNN.

Chris Davidson fortæller også, at de ikke kunne være mere stolt over deres søn. Han har gjort noget, som ingen andre ville turde.

For da 20 brandmænd kom kort tid efter, var hele huset omringet af flammer. Næste dag var intet i huset til at redde. Selv deres tre biler havde taget skade af det voldsomme flammehav.

Familien Davidson er kendt i nabolaget for at opfostre plejebørn, og de har på nuværende tidspunkt gennem årene opfostret 34 børn, hvoraf nogle er blevet adopteret af dem. Inklusive Eli og Erin, som var hovedpersonerne i den farlige brand.

Derfor blev der også startet en indsamling, så familien kan bygge en hverdag op igen. På nuværende tidspunkt er der indsamlet 325.000 dollars svarende til knap to millioner danske kroner til fordel for den ramte familie.