Han skiftede hele tiden mellem at hundesvømme og flyde lidt på ryggen. Hundesvømme. Og flyde på ryggen. Hundesvømme. Flyde på ryggen.

Alt sammen for at spare på sine kræfter. Nu bliver en blot syvårig dreng hyldet som værende en helt, efter han svømmede en time for at finde hjælp til sin nødstedte far og lillesøster.

Det skriver CNN og ABC News.

Fredag var syvårige Chase taget med sin far, Steven Poust, og fireårige lillesøster, Abigail, ud i en båd for at svømme og fiske i St. Johns River i den amerikanske delstat Florida.

Efter at være kommet et godt stykke ud, kastede faderen anker og fandt sin fiskestang frem, mens børnene legede i vandet.

Abigail, der normalt holdt fast i bådens bagende, mistede dog sit greb i båden, da hun blev fanget af en heftig strøm og taget væk med den.

Chase reagerede hurtigt og svømmede efter lillesøsteren, der var iført redningsvest, for at være sammen med hende og forhindre hende i at komme for langt væk:

»Jeg følte mig virkelig bange,« fortæller Chase ifølge ABC News til den lokale tv-station Jax4.

Også han blev fanget af strømmen, og faderen hoppede i for at hjælpe dem begge, mens de alle drev væk fra båden.

»Jeg sagde til dem begge, at jeg elsker dem, for jeg vidste ikke, hvad der ville ske. Jeg forsøgte at være der med dem begge, men jeg blev udmattet. Hun drev væk fra mig,« fortæller Steven Poust ifølge CNN til lokalmediet WJXT.

Mens faderen holdt fast i lillesøsteren, begyndte Chase at svømme ind mod land for at skaffe hjælp.

Han skiftede mellem at hundesvømme og flyde lidt på ryggen for ikke at overanstrenge sig selv:

»Strømmen gik den modsatte vej af båden og kysten, så det var meget hårdt at svømme den vej,« fortæller Chase ifølge ABC News.

Det tog i alt den syvårige dreng en time, før han nåede kysten.

Da han kom derind, løb han hen til det nærmeste hus og bad om hjælp.

I mellemtiden var faderen og lillesøsteren drevet næsten tre kilometer væk fra der, hvor båden lå. Derfor måtte redningstjenesten fra Jacksonville Fire and Rescue Department bede om ekstra assistance fra andre tjenester for at udvide søgeområdet, før det til sidst lykkedes at finde dem.

Hverken faderen eller Chase bar redningsveste, hvilket heller ikke er påkrævet i Florida, når båden ikke er længere end otte meter. Det er dog påkrævet, at børn under seks år bærer det, og derfor havde den fireårige lillesøster sin på.