Mandag eftermiddag fandt politiet solbriller i et skovområde – men siden er det ikke lykkedes at finde yderligere spor i sagen.

Den syvårige norske dreng, der blev væk fra sin familie søndag eftermiddag, er fortsat forsvundet.

Det oplyser politiet ifølge Dagbladet og Fædrelandsvennen.

»Det er et stort mysterium. Vi forstår ikke, hvorfor drengen ikke er blevet fundet. Der var en intensiv eftersøgning i nat,« siger indsatsleder Jørgen Andersen.

Her ses redningshelikopterens rute under eftersøgningen. Foto: Skjermbilde Fra Flightradar24.com/NTB/Ritzau Scanpix

Sammen med sin familie var drengen på jagttur søndag i Lindesnes nær Kristiansand.

Da de alle gik på en skovsti, opdagede familien, at drengen pludselig var væk. Siden har ingen set ham. Da var klokken 13.45.

Og det får da også politiet til at opjustere på mandskab i takt med, at timerne væk bliver flere og flere.

Over 200 personer fra politiet, Hjemmeværnet og civilpolitiet bistår eftersøgningen. Derudover får de hjælp af mindst 400 frivillige.

Hunde, helikoptere, droner og varmesøgende kameraer bruges også i eftersøgningen.

Det varmer en fortvivlet familie, som også er ude at lede efter drengen:

»Vi takker alle, der er ude at lede efter drengen. Vi har stadig håb,« siger familien til Fædrelandsvennen gennem politiet.

Til trods for, at vejr- og naturforholdene ikke er med eftersøgningsholdet, håber politiet at finde drengen i live.

Drengen er ikke set i 48 timer. Foto: Tor Erik Schrøder/NTB/Ritzau Scanpix

De regner med, at han er i live og går rundt i skoven.

»Vi leder, fordi vi tror, ​​vi kan finde ham i live. Det er den drivkraft, vi skal holde i gang – det tror vi på, det er fuldt ud muligt,« siger Øyvind Hægeland, der også er indsatsleder i eftersøgningen.

De seneste dage har det dog maksimalt været 4 grader i området. Det har regnet, der har været tåge og blæst.

Eftersøgningen bliver desuden beskrevet som krævende på grund af moser og stejlt terræn, der tager lang tid at gennemsøge.

Politiet holder fast i, at der ikke er nogen indikationer på, at drengen skulle have været udsat for en forbrydelse.

Politiet har for nu ikke valgt at bringe drengens navn eller et billede af ham.

Udover en intens eftersøgning har politiet også sendt en appel til offentligheden.

Appellen er fortsat aktuel:

»Der er nogle spredte bygninger i området. Vi opfordrer alle, der har bygninger i det pågældende område, til at tjekke det,« lyder det fra politiet.