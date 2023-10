Politiet har fundet de solbriller, som formentlig blev båret af den syvårige dreng, der forsvandt søndag eftermiddag i Kristiansand i Norge.

Men drengen er endnu ikke fundet.

Det skriver VG.

Politiet er usikker på, hvor meget vægt fundet skal tillægges.

Politiet oplyser, at de har opjusteret eftersøgningen af drengen. Foto: Tor Erik Schrøder/NTB/Ritzau Scanpix

»Men vi lod den varmesøgende helikopter og drone fokusere, hvor solbrillerne blev fundet, så går folk i andre områder,« siger politiets indsatsleder i Agder, Øyvind Hægland, til VG.

Den syvårige dreng har snart været forsvundet i et døgn nær Kristiansand i Norge – og det får nu også politiet til at sætte yderligere ind i bestræbelserne på at finde ham.

Således har man valgt at opjustere antallet af ressourcer, som leder efter drengen, skriver NRK.

»Det er klart, at det haster med at finde drengen. Det var koldt i nat,« siger Trine Dragland, der er med til at lede eftersøgningen, om de maksimale 4 grader, der var natten til mandag.

»Vi har stadig håb om, at vi kan finde drengen i live,« tilføjer hun.

Den syvårige dreng var sammen med sin familie på jagttur søndag i Vigeland, et naturområde i Lindesnes nær Kristiansand.

Han er ikke set siden klokken 13.30, da familien opdagede, at drengen var væk fra den skovsti, de gik på.

Ikke længe efter blev politiet alarmeret.

Op mod 200 personer deltager lige nu i en massiv eftersøgning. Både uniformerede betjente, Røde Kors, Hjemmeværnet og civilpoliti bistår eftersøgningen.

Familien får hjælp af et krisehold, mens myndigheder og frivillige leder efter drengen. Foto: Tor Erik Schrøder/NTB/Ritzau Scanpix

Indtil har man også anvendt hunde, helikoptere, droner og varmesøgende kameraer i eftersøgningen. Men altså uden held.

»Vi leder med fuld styrke i området, hvor han sidst er set, men vi har ikke gjort nogle fund i løbet af natten. Det er meget mørkt og koldt nu. Vi gør alt, hvad vi kan for at finde ham hurtigst muligt,« sagde Eyvind Formo, der har været i spidsen for eftersøgningen natten til mandag.

Politiet betegner desuden terrænet i området som krævende med en del vand og moser, hvilket gør det sværere for eftersøgningsholdet.

Der er ingen indikationer på, at drengen skulle have været udsat for en forbrydelse.

Udover en intens eftersøgning, har politiet også sendt en appel til offentligheden:

»Der er nogle spredte bygninger i området. Vi opfordrer alle, der har bygninger i det pågældende område, til at tjekke det,« siger Eyvind Formo.

Ifølge familien mistede man synet af drengen, da man gik på en vej i skoven. Lindesnes Avis skriver, at familien er fra lokalområdet.