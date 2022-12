Lyt til artiklen

Det er svært at forestille sig et mere uskyldigt og meningsløst offer:

En lille pige, der leger i indkørslen foran sin fars hjem.

Syvårige Athena Strand fra den lille by Boyd i den amerikanske delstat Texas forsvandt sporløst onsdag i den forgangne uge.

En time efter opdagede hendes stedmor, at hun var væk, og slog alarm.

Der blev udsendt en national efterlysning – en såkaldt Amber Alert – og lige fra starten frygtede politiet, at der var tale om en kidnapning.

Efter to dages intens eftersøgning gjorde politiet fredag det tragiske fund:

Liget af den lille pige blev fundet i landområdet Wise County nordøst for storbyen Dallas. Blot nogle få kilometer fra faderens hjem.

Hurtigt faldt mistanken på en 31-årig FedEx-chauffør, som havde været forbi familiens hjem med en pakke præcis på det tidspunkt, hvor Athena Strand forsvandt.

31-year-old Tanner Lynn Horner is facing aggravated kidnapping and capital murder charges in connection to the death of 7-year-old Athena Strand. https://t.co/BaYEJJRUFg — FOX 5 Atlanta (@FOX5Atlanta) December 4, 2022

Det skriver flere amerikanske medier, blandt dem CBS News og CNN.

Chaufføren, Tanner Lynn Horner, er nu sigtet for kidnapning og drab, og han har allerede tilstået.

Han kendte ikke familien på forhånd, og ifølge politiet er der ikke umiddelbart noget motiv til forbrydelsen.

Athenas mor, Maitlyn Gandy, skriver på Facebook, at hun ønsker, at datteren skal kendes af omverdenen som andet end et drabsoffer.

Police believe the driver abducted 7-year-old Athena Strand while delivering a package to her family’s home. https://t.co/0YfkVPWGHq — WNEM TV5 News (@WNEMTV5news) December 4, 2022

»Min prinsesse blev taget fra os uden grund af et sygt og ondt monster. Athena er en uskyldig, smuk, venlig, intelligent og den klogeste og gladeste sjæl, du kunne møde.«

»Jeg elsker min datter højere, end jeg har ord for, og det vil jeg altid gøre. Jeg kan ikke beskrive mit sind og min sorg, som jeg føler nu. At jeg vil savne hende, er på ingen måde dækkende.«